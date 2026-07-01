Asegura Marina 1.2 toneladas de cocaína en el Pacífico

Las acciones se llevaron a cabo en inmediaciones de las playas de San José El Hueyate, donde personal naval interceptó dos embarcaciones menores que transportaban la droga.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína y detuvieron a ocho personas en dos operativos realizados frente a las costas de Chiapas, informó este miércoles el Gabinete de Seguridad.

En el primer operativo fueron detenidos cuatro tripulantes y se aseguraron 29 bultos que contenían 860 paquetes con un peso aproximado de 860 kilogramos de presunto clorhidrato de cocaína.

En una segunda intervención, marinos inspeccionaron otra embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro ocupantes, en la que localizaron 13 bultos con 384 paquetes de la misma droga, con un peso aproximado de 384 kilogramos.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica e integrará las carpetas de investigación correspondientes.

La Semar precisó que el peso definitivo del narcótico será establecido mediante el peritaje ministerial, aunque adelantó que el decomiso se sumará a las cerca de 74 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas durante la presente Administración.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el cargamento representa una afectación económica estimada en 263.2 millones de pesos para las organizaciones criminales y equivale a alrededor de 2.4 millones de dosis que no llegarían al mercado ilícito.

Los operativos fueron realizados por personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.