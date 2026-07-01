Alertan que 7 de cada 10 menores han sufrido violencia en México

La organización civil señaló que la iniciativa busca generar conciencia sobre las barreras que limitan las oportunidades, la seguridad y el desarrollo de millones de niñas en el país, así como promover acciones para garantizar la igualdad de oportunidades.

Una de cada cinco mujeres de entre 20 y 24 años se unió en pareja antes de cumplir los 18 años y siete de cada diez mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida en México, de acuerdo con datos citados por Plan International México, organización que lanzó la campaña “Cambiemos el Juego” para visibilizar las desigualdades que enfrentan niñas y adolescentes.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), una de cada cinco mujeres de entre 20 y 24 años se unió en pareja antes de los 18 años. Además, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que siete de cada diez mujeres de 15 años y más han vivido algún tipo de violencia.

Plan International México también destacó en un comunicado que 39.9 % de las mujeres de 15 años en adelante han sufrido violencia por parte de sus parejas en algún momento de su relación actual o más reciente. Asimismo, citó información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), según la cual entre enero de 2015 y diciembre de 2025 se registraron 889 feminicidios de niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años.

La organización indicó que el embarazo adolescente, las uniones tempranas y la violencia contra niñas y adolescentes continúan asociadas con contextos de desigualdad, exclusión y acceso limitado a educación, protección y oportunidades.

“Las niñas no necesitan que cambiemos sus sueños; necesitan que cambiemos las barreras que les impiden alcanzarlos. Cambiemos el Juego es un llamado a construir entornos más seguros, igualitarios y libres de violencia para que todas puedan desarrollar plenamente su potencial”, señaló Gonzalo Rivera, representante de país de Plan International México.

Según la organización, la campaña busca aprovechar el contexto de interés mundial en el fútbol para abrir una conversación sobre los derechos de las niñas e invitar a gobiernos, empresas, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía a impulsar acciones que favorezcan entornos seguros, educación de calidad e igualdad de oportunidades.