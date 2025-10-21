$!Busca Gobierno de Sheinbaum que IP invierta 7 mil mdd en centrales eléctricas

El Gobierno federal busca que la iniciativa privada invierta en los próximos cuatro años más de 7 mil millones de dólares en centrales eléctricas limpias bajo los criterios de planeación vinculante, informó la Secretaría de Energía (Sener).

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese), los proyectos adicionarán en total 7 mil 405 megawatts (Mw) distribuidos en siete regiones de control regional de energía eléctrica.

Estos son proyectos de generación de energía sustentable, sobre todo fotovoltaicos y eólicos, señala el documento publicado por la Sener el fin de semana pasado.

El Pladese señala que la región Peninsular, que comprende Campeche, Yucatán y Quintana Roo, concentrará una cuarta parte de la generación que se adicione para 2030.

Esto permitirá atender la demanda que reportará esta región, la cual será que tenga el mayor crecimiento en los próximos 15 años, agrega el Pladese.

La Península tendrá un crecimiento promedio base de 3.9 por ciento anual, con un máximo de 4.3 por ciento.

En el resto de las regiones oscilará entre 2.4 y 2.7 por ciento, añade el Plan.Luz Elena González Escobar, titular de la Sener, llamó a la iniciativa privada a participar en los proyectos prioritarios bajo planeación vinculante, con el fin de obtener los permisos de manera prioritaria.

Estos proyectos representan una inversión aproximada de 7 mil 140 millones de dólares, expuso la Secretaria.Con ello, se buscará cumplir con la meta de transición energética de 38 por ciento de generación con energías renovables, agregó.