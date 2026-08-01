Asegura Sheinbaum que no son refinerías clandestinas, son centros de procesamiento

Ahora asegura que las refinerías clandestinas son “centros de procesamiento”.

Los apagones son “interrupciones” en el suministro eléctrico, el Tren Interoceánico “se movió”, no se descarriló, ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El pasado sábado, REFORMA reveló la operación de una refinería clandestina en Reynosa, detectada por el Ejército, y en junio de 2025, el propio Gabinete de Seguridad informó del aseguramiento de una refinería clandestina en Coatzacoalcos, donde fueron recuperados 500 mil litros de crudo.

Ayer, Sheinbaum se refirió al complejo localizado en Cadereyta, Nuevo León, donde las autoridades decomisaron más de un millón de litros de posibles hidrocarburos y equipo industrial.

”Les comento, porque no son refinerías, son algunos centros de procesamiento. Es muy distinto a una refinería que lleva procesos bastante complejos”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la instalación de Cadereyta tenía una capacidad menor a la de una refinería y fue asegurada por la propia Guardia Nacional.

El 29 de mayo, la FGR y la Secretaría de Seguridad decomisaron en ese municipio 671 mil litros de posible hidrocarburo y otros 400 mil litros de líquidos negros y amarillos, cuya composición quedó sujeta a análisis pericial.

En Reynosa, las autoridades federales aseguraron en julio dos instalaciones descritas en reportes como una refinería y una “minirrefinería”, con un total de 3 millones 878 mil 900 litros de sustancias con características de hidrocarburo.

Otro caso ocurrió esta semana en Coatepec, Veracruz, donde una denuncia anónima sobre la presunta operación de una refinería clandestina provocó un despliegue del Ejército y la Guardia Nacional.

El Gabinete de Seguridad aclaró posteriormente que se trataba de un centro de almacenamiento de hidrocarburos.