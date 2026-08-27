Asegura Sheinbaum que titulares de la Secretaría de Marina hicieron denuncias sobre ‘huachicol fiscal’ del ex contralmirante Fernando Farías

El pronunciamiento ocurre mientras se encuentra pendiente la definición de la situación jurídica del exfuncionario, quien fue detenido en Argentina y posteriormente deportado a México, donde enfrenta una orden de aprehensión derivada de las investigaciones por el llamado huachicol fiscal.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que espera que se haga justicia en el proceso que enfrenta el excontralmirante Fernando Farías Laguna , señalado por su presunta relación con una red dedicada al ingreso y distribución ilegal de combustible en México.

Sheinbaum recordó que las indagatorias comenzaron tras el aseguramiento en Tampico de un buque relacionado con la introducción irregular de combustible al país.

De acuerdo con la presidenta, tanto el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, como el actual titular de la dependencia, Raymundo Morales, presentaron denuncias ante las autoridades por estos hechos.

La mandataria señaló que la Fiscalía General de la República dio a conocer en su momento elementos que apuntaban a un intento de introducir combustible de manera ilegal, ocultando su verdadera naturaleza y evitando los controles correspondientes.

A partir de esas denuncias se desplegó una investigación que ha derivado en múltiples detenciones.

Entre los involucrados se encuentran empresarios mexicanos y otros integrantes del sector privado, algunos de los cuales permanecen en Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas han solicitado su extradición.