Asegura Sheinbaum que titulares de la Secretaría de Marina hicieron denuncias sobre ‘huachicol fiscal’ del ex contralmirante Fernando Farías

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    Asegura Sheinbaum que titulares de la Secretaría de Marina hicieron denuncias sobre ‘huachicol fiscal’ del ex contralmirante Fernando Farías
    De acuerdo con la presidenta, tanto el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, como el actual titular de la dependencia, Raymundo Morales, presentaron denuncias ante las autoridades por estos hechos. CAPTURA DE PANTALLA

La presidenta evitó adelantar el resultado del proceso judicial y se limitó a señalar que corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades conforme avance el caso

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que espera que se haga justicia en el proceso que enfrenta el excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta relación con una red dedicada al ingreso y distribución ilegal de combustible en México.

El pronunciamiento ocurre mientras se encuentra pendiente la definición de la situación jurídica del exfuncionario, quien fue detenido en Argentina y posteriormente deportado a México, donde enfrenta una orden de aprehensión derivada de las investigaciones por el llamado huachicol fiscal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-gobierno-de-sheinbaum-iniciativa-para-que-renuncien-a-doble-nacionalidad-como-candidatos-a-gobernadores-y-presidentes-MI23094181

Sheinbaum recordó que las indagatorias comenzaron tras el aseguramiento en Tampico de un buque relacionado con la introducción irregular de combustible al país.

De acuerdo con la presidenta, tanto el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, como el actual titular de la dependencia, Raymundo Morales, presentaron denuncias ante las autoridades por estos hechos.

La mandataria señaló que la Fiscalía General de la República dio a conocer en su momento elementos que apuntaban a un intento de introducir combustible de manera ilegal, ocultando su verdadera naturaleza y evitando los controles correspondientes.

A partir de esas denuncias se desplegó una investigación que ha derivado en múltiples detenciones.

Entre los involucrados se encuentran empresarios mexicanos y otros integrantes del sector privado, algunos de los cuales permanecen en Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas han solicitado su extradición.

En cuanto a Farías Laguna, Sheinbaum sostuvo que las autoridades lo relacionan con una estructura encargada de coordinar tanto el ingreso clandestino de combustibles como su posterior distribución dentro del territorio nacional.

La presidenta evitó adelantar el resultado del proceso judicial y se limitó a señalar que corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades conforme avance el caso.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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