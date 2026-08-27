Afirma Sheinbaum que antes de que se cumplan 12 años del caso Ayotzinapa presentará un informe sobre nuevas líneas de investigación

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que existe la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) presente públicamente un informe sobre estos nuevos avances antes del próximo 26 de septiembre, fecha en que se conmemorará un nuevo aniversario de la desaparición de los estudiantes.

A menos de un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el Gobierno de México prepara una nueva actualización sobre las investigaciones, particularmente en torno a las líneas que han surgido a partir de la revisión de información que, según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no fue examinada con suficiente profundidad durante las primeras indagatorias.

La Presidenta explicó que este jueves sostendrá un encuentro con madres y padres de los estudiantes desaparecidos, a quienes se les dará información directamente sobre el estado que guardan las investigaciones, las nuevas hipótesis que están siendo exploradas y las recientes detenciones.

Sheinbaum aclaró que la divulgación de esta información dependerá de que la Fiscalía considere que hacer públicos los avances no representa un riesgo para las investigaciones que permanecen abiertas. La preocupación cobra especial relevancia debido a que recientemente se han realizado detenciones relacionadas con las nuevas líneas de investigación.

REUNIÓN CON FAMILIARES MARCARÁ NUEVA ETAPA DE INFORMACIÓN

Uno de los objetivos del encuentro será mantener informados a los familiares sobre los resultados que han surgido de las investigaciones más recientes. Sheinbaum subrayó que las madres y padres de los normalistas deben conocer de primera mano los avances y las acciones que se están realizando para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Entre los asuntos que serán abordados se encuentra la investigación que derivó en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. De acuerdo con lo explicado por la Presidenta, el fiscal responsable de las indagatorias será quien proporcione directamente los detalles relacionados con este expediente y explique a los familiares el alcance de las investigaciones.

La mandataria también señaló que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabajar en la posibilidad de que parte de la información sobre las nuevas líneas pueda darse a conocer públicamente antes del aniversario.

Sin embargo, insistió en que cualquier decisión deberá tomarse con cautela para evitar que la difusión de datos comprometa las diligencias ministeriales, particularmente aquellas relacionadas con personas que han sido detenidas recientemente.

REGISTROS TELEFÓNICOS, UNA DE LAS NUEVAS VERTIENTES

Uno de los elementos que el Gobierno federal considera particularmente relevante es el nuevo análisis de los registros de llamadas telefónicas correspondientes a la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes.

Sheinbaum sostuvo que existen registros de comunicaciones que no fueron examinados de manera exhaustiva durante las primeras etapas de la investigación.

La revisión actual de estos datos habría permitido identificar comunicaciones y vínculos que anteriormente no habían sido considerados como parte central de las indagatorias.

La información telefónica resulta especialmente importante debido a que puede permitir reconstruir contactos, movimientos y posibles relaciones entre distintas personas durante las horas críticas de aquella noche.

Según la Presidenta, el análisis de estos registros abrió nuevas líneas de investigación que apuntan hacia personas que anteriormente no habían sido involucradas en el caso y que ahora se encuentran detenidas.

Este nuevo trabajo, afirmó, constituye uno de los elementos que explican los recientes avances de la investigación y representa una diferencia respecto de las indagatorias realizadas durante los primeros años posteriores a la desaparición.

A CASI 12 AÑOS, EL CASO CONTINÚA ABIERTO

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Desde entonces, el caso se ha convertido en uno de los principales símbolos de la crisis de desapariciones y de las exigencias de verdad y justicia en México.

A lo largo de estos años se han desarrollado distintas investigaciones, se han presentado diversas hipótesis y han sido detenidas numerosas personas.

No obstante, el paradero de los estudiantes continúa sin esclarecerse plenamente, mientras que las familias mantienen la exigencia de conocer qué ocurrió con cada uno de los normalistas.

El Gobierno de Sheinbaum ha planteado como uno de sus objetivos continuar con las investigaciones y profundizar en aquellas líneas que permitan establecer responsabilidades y conocer el destino de los jóvenes.

En este contexto, la posible presentación de un informe antes del próximo 26 de septiembre tendría especial relevancia, pues permitiría conocer públicamente qué nuevos elementos ha encontrado la Fiscalía y hasta dónde han avanzado las investigaciones.

GOBIERNO PIDE CAUTELA PARA NO COMPROMETER LAS INDAGATORIAS

Aunque existe la intención de transparentar los nuevos avances, Sheinbaum reconoció que no toda la información puede hacerse pública de manera inmediata.

La razón principal es preservar la integridad de las investigaciones. La revelación anticipada de determinados datos podría alertar a personas que sean objeto de investigación, afectar la obtención de nuevas pruebas o interferir con diligencias que todavía están en desarrollo.

Por ello, la Presidenta señaló que espera que la titular de la FGR esté de acuerdo con la posibilidad de ofrecer información pública, siempre bajo los criterios que permitan proteger las investigaciones.

La postura del Gobierno federal busca encontrar un punto de equilibrio entre la exigencia de transparencia de los familiares y la necesidad de evitar que la información ministerial sea utilizada para obstaculizar las investigaciones.

EL COMPROMISO SIGUE SIENDO ENCONTRAR A LOS ESTUDIANTES

Sheinbaum afirmó que los avances recientes son relevantes porque, desde su perspectiva, algunas de las líneas que ahora están siendo examinadas no habían sido investigadas anteriormente con la profundidad necesaria.

La revisión de los registros telefónicos, las nuevas personas involucradas y las recientes detenciones forman parte de una estrategia encaminada a ampliar el alcance de las investigaciones y superar algunas de las limitaciones de las indagatorias realizadas durante los primeros años del caso.

La Presidenta reiteró que el objetivo no se limita a determinar responsabilidades penales, sino a alcanzar la verdad sobre lo ocurrido y localizar a los estudiantes.

Con el aniversario número 12 cada vez más cercano, la expectativa se concentra ahora en la reunión entre el Gobierno federal y las familias, así como en la eventual presentación de un informe público de la Fiscalía.

El caso Ayotzinapa permanece así como una investigación abierta y como una de las principales demandas de justicia de las familias de los 43 normalistas y de amplios sectores de la sociedad mexicana. El desafío para las autoridades será demostrar que las nuevas líneas de investigación pueden traducirse en resultados verificables y, sobre todo, en respuestas concretas sobre el paradero de los jóvenes.

“Nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México es alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, sostuvo Sheinbaum al referirse a los avances de las investigaciones.