Aseguradoras, bajo presión por cambios fiscales

En entrevista con EL UNIVERSAL previa a la 35 Convención de Aseguradores, a realizarse el 12 y 13 de mayo, mencionó que las empresas del ramo han buscado evitar trasladar impactos directos a clientes, aunque reconoció que los efectos de las reformas ya comienzan a reflejarse en los resultados.

Tras una caída de 12.7% en las utilidades del sector en 2025, las aseguradoras enfrentan presiones en sus resultados por los cambios fiscales que eliminaron la deducibilidad del IVA desde este año, explicó la directora de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas.

Explicó que la eliminación de la deducibilidad ha tenido un efecto diferenciado entre compañías, dependiendo de los riesgos y ramos que operan.

Indicó que las aseguradoras han optado por absorber parte del impacto para mantener estabilidad en primas y evitar ajustes abruptos para los usuarios.

De acuerdo con Rosas, este entorno ya se refleja en indicadores como la siniestralidad —factor que mide la frecuencia y severidad de los incidentes—, que mostró un incremento de dos puntos porcentuales en el primer trimestre del año, al pasar de 45.9% a 47.3%.

”Dependerá de cada una de las empresas. Dependerá de cada una de las operaciones que manejan, de los ramos. Pero también las compañías están tratando de no repercutir de una manera directa todo el impacto [al usuario]. Al final, fue una medida fiscal en la que antes podías acreditar determinado tipo de gastos. Ya no vemos que se está reflejando en estos dos puntos porcentuales”, detalló.

Añadió que la afectación se observará de forma gradual conforme se renueven las pólizas en el año.

Sin embargo, afirmó que los niveles registrados están dentro de rangos previstos por las compañías, lo que permite mantener la solidez financiera del sector.

“Se va a ir viendo a lo largo del año. No es algo que se pueda decir ‘ya se reflejó’, pues conforme se van renovando algunas carteras, algunas pólizas, cada una de las compañías irá viendo cómo le afecta. Yo creo que se va a ir viendo o lo va a ir recogiendo la siniestralidad a lo largo de todo el año”, dijo.

En gastos médicos mayores, Rosas destacó que el número de personas aseguradas se mantiene en crecimiento en los últimos años, con estimación de 14.5 millones de asegurados al cierre de 2025.

Asimismo, en el último año se atendieron más de 1.3 millones de siniestros, lo que refleja un mayor uso de este tipo de cobertura.Pese al incremento en los costos médicos, la directora de la AMIS indicó que el sector prevé mantener una expansión en este ramo.

Detalló que el pago de siniestros en accidentes y enfermedades superó 145 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento cercano al 19% anual, y sostuvo que las aseguradoras anticipan avances, apoyadas en una mayor demanda y en el desarrollo de productos más personalizados.

Efecto moderado

Rosas también comentó que ante el clima de inseguridad que se vive en Sinaloa, la industria registró un incremento puntual en siniestros, particularmente en el ramo de automóviles.

Señaló que, al desatarse la ola de violencia en la segunda mitad de 2024, se reportaron alrededor de 277 vehículos con daños.

En cuanto al robo de vehículos, la directiva señaló que se observó un incremento ligero durante el mismo periodo, aunque sin modificar de forma relevante la tendencia general.

Añadió que, en una perspectiva más amplia, este delito ha mostrado una disminución sostenida desde antes de la pandemia, especialmente en automóviles particulares; sin embargo, el sector es consciente de la necesidad de sofisticar las coberturas para eventos de tal magnitud.

“Sí estamos muy conscientes de que tendríamos que trabajar en algún tipo de cobertura que las personas pudieran adquirir y que se sintieran seguras en todo momento, como la cobertura de vandalismo, que hoy ya existe y que ya está incluida en prácticamente todos los productos en el caso de autos”, afirmó.

Por otra parte, dijo que en la próxima convención la AMIS buscará enfocar la conversación en cómo los seguros pueden consolidar la resiliencia del país ante un entorno de riesgos crecientes.

En paralelo, Rosas explicó que el sector plantea asumir un rol más amplio en el desarrollo económico, particularmente en el aseguramiento de proyectos de infraestructura del gobierno.