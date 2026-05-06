Aseguradoras, bajo presión por cambios fiscales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Aseguradoras, bajo presión por cambios fiscales
    os niveles registrados están dentro de rangos previstos por las compañías, lo que permite mantener la solidez financiera del sector. CUARTOSCURO

Las aseguradoras han optado por absorber parte del impacto, para mantener estabilidad en primas y evitar ajustes abruptos para los usuarios

Tras una caída de 12.7% en las utilidades del sector en 2025, las aseguradoras enfrentan presiones en sus resultados por los cambios fiscales que eliminaron la deducibilidad del IVA desde este año, explicó la directora de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas.

En entrevista con EL UNIVERSAL previa a la 35 Convención de Aseguradores, a realizarse el 12 y 13 de mayo, mencionó que las empresas del ramo han buscado evitar trasladar impactos directos a clientes, aunque reconoció que los efectos de las reformas ya comienzan a reflejarse en los resultados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-pais-mas-violento-con-la-prensa-articulo-19-FH20503226

Explicó que la eliminación de la deducibilidad ha tenido un efecto diferenciado entre compañías, dependiendo de los riesgos y ramos que operan.

Indicó que las aseguradoras han optado por absorber parte del impacto para mantener estabilidad en primas y evitar ajustes abruptos para los usuarios.

De acuerdo con Rosas, este entorno ya se refleja en indicadores como la siniestralidad —factor que mide la frecuencia y severidad de los incidentes—, que mostró un incremento de dos puntos porcentuales en el primer trimestre del año, al pasar de 45.9% a 47.3%.

”Dependerá de cada una de las empresas. Dependerá de cada una de las operaciones que manejan, de los ramos. Pero también las compañías están tratando de no repercutir de una manera directa todo el impacto [al usuario]. Al final, fue una medida fiscal en la que antes podías acreditar determinado tipo de gastos. Ya no vemos que se está reflejando en estos dos puntos porcentuales”, detalló.

Añadió que la afectación se observará de forma gradual conforme se renueven las pólizas en el año.

Sin embargo, afirmó que los niveles registrados están dentro de rangos previstos por las compañías, lo que permite mantener la solidez financiera del sector.

“Se va a ir viendo a lo largo del año. No es algo que se pueda decir ‘ya se reflejó’, pues conforme se van renovando algunas carteras, algunas pólizas, cada una de las compañías irá viendo cómo le afecta. Yo creo que se va a ir viendo o lo va a ir recogiendo la siniestralidad a lo largo de todo el año”, dijo.

En gastos médicos mayores, Rosas destacó que el número de personas aseguradas se mantiene en crecimiento en los últimos años, con estimación de 14.5 millones de asegurados al cierre de 2025.

Asimismo, en el último año se atendieron más de 1.3 millones de siniestros, lo que refleja un mayor uso de este tipo de cobertura.Pese al incremento en los costos médicos, la directora de la AMIS indicó que el sector prevé mantener una expansión en este ramo.

Detalló que el pago de siniestros en accidentes y enfermedades superó 145 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento cercano al 19% anual, y sostuvo que las aseguradoras anticipan avances, apoyadas en una mayor demanda y en el desarrollo de productos más personalizados.

Efecto moderado

Rosas también comentó que ante el clima de inseguridad que se vive en Sinaloa, la industria registró un incremento puntual en siniestros, particularmente en el ramo de automóviles.

Señaló que, al desatarse la ola de violencia en la segunda mitad de 2024, se reportaron alrededor de 277 vehículos con daños.

En cuanto al robo de vehículos, la directiva señaló que se observó un incremento ligero durante el mismo periodo, aunque sin modificar de forma relevante la tendencia general.

Añadió que, en una perspectiva más amplia, este delito ha mostrado una disminución sostenida desde antes de la pandemia, especialmente en automóviles particulares; sin embargo, el sector es consciente de la necesidad de sofisticar las coberturas para eventos de tal magnitud.

“Sí estamos muy conscientes de que tendríamos que trabajar en algún tipo de cobertura que las personas pudieran adquirir y que se sintieran seguras en todo momento, como la cobertura de vandalismo, que hoy ya existe y que ya está incluida en prácticamente todos los productos en el caso de autos”, afirmó.

Por otra parte, dijo que en la próxima convención la AMIS buscará enfocar la conversación en cómo los seguros pueden consolidar la resiliencia del país ante un entorno de riesgos crecientes.

En paralelo, Rosas explicó que el sector plantea asumir un rol más amplio en el desarrollo económico, particularmente en el aseguramiento de proyectos de infraestructura del gobierno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aseguradoras
Evasión Fiscal
Reforma Fiscal

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Los precios de la vivienda en Saltillo y la Región Sureste pueden llevar a una burbuja inmobiliaria.

Saltillo: urge AMPI a regular mercado para evitar burbuja inmobiliaria ante altos precios
El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, toma una licencia de su cargo, tras acusaciones de Estados Unidos

Dámaso Castro Saavedra toma licencia de su cargo como vicefiscal de Sinaloa
Américo Villarreal Anaya, hoy gobernador de Tamaulipas, fue delegado de Morena en Sinaloa para los comicios de 2021 en los que se eligió a Rubén Rocha Moya.

Ligan a familia de delegado del Bienestar en Coahuila con financiamiento ilegal para Rocha Moya

Familiares de la víctima sugieren que el crimen pudo estar relacionado con una millonaria herencia y señalan una posible participación del esposo.

Caso Carolina Flores: familia apunta a herencia millonaria como posible móvil del crimen
Nuevas noticias sobre la presencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

Trump suspende ‘Proyecto Libertad’ en el Estrecho de Ormuz a petición de Pakistán
El programa Vivienda para el Bienestar mantiene en 2026 opciones de crédito accesible para jóvenes.

Crédito Infonavit 2026 para jóvenes: así puedes obtener vivienda accesible entre los 20 y 35 años
¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour

¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour
Manny Barreda abrió por Saraperos y permitió daño en la primera entrada.

Acereros vence a Saraperos en la décima y empata la serie en Saltillo