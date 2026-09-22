$!Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal en seis cateos en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc

Autoridades aseguraron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a unas 650 mil cajetillas de cigarros, durante seis órdenes de cateo realizadas en inmuebles de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en Ciudad de México, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con el funcionario, los operativos forman parte de las investigaciones para combatir la venta y distribución de tabaco ilegal en la capital, luego de aseguramientos previos realizados por la Secretaría de Marina, Aduanas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

REALIZAN SEIS CATEOS POR VENTA DE TABACO ILEGAL EN LA CDMX García Harfuch informó que trabajos de investigación permitieron identificar nuevos puntos relacionados con el almacenamiento y comercialización de productos de tabaco ilegal. En las acciones participaron elementos de la SSPC, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y el Centro Nacional de Inteligencia. Según el comunicado de la SSPC, mediante labores de investigación de gabinete y campo, las autoridades identificaron seis inmuebles presuntamente relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en ambas alcaldías. Posteriormente, se realizaron vigilancias fijas y móviles para reunir datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

ASEGURAN 650 MIL CAJETILLAS DE CIGARROS Durante las diligencias, las autoridades localizaron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución. El aseguramiento equivale a unas 650 mil cajetillas de cigarros, en su mayoría señaladas por las autoridades como apócrifas. Además del tabaco, los agentes encontraron diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres. García Harfuch destacó la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades capitalinas para realizar los cateos.

INMUEBLES QUEDAN BAJO RESGUARDO POLICIAL La SSPC informó que todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes. Los seis inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial. Las instituciones que participaron en los operativos señalaron que mantendrán las acciones coordinadas para combatir la comercialización y distribución de mercancía ilegal.