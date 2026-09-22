Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal en seis cateos en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc

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    Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal en seis cateos en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc
    Autoridades aseguraron 13 toneladas de tabaco ilegal durante seis cateos realizados en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. SSPC
Stephanie León
por Stephanie León

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Operativo en CDMX permitió decomisar unas 650 mil cajetillas de cigarros, además de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de distintos calibres

Autoridades aseguraron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a unas 650 mil cajetillas de cigarros, durante seis órdenes de cateo realizadas en inmuebles de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en Ciudad de México, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el funcionario, los operativos forman parte de las investigaciones para combatir la venta y distribución de tabaco ilegal en la capital, luego de aseguramientos previos realizados por la Secretaría de Marina, Aduanas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-87-millones-de-cigarros-apocrifos-provenientes-de-hong-kong-en-la-aduana-de-lazaro-cardenas-BG23433417

REALIZAN SEIS CATEOS POR VENTA DE TABACO ILEGAL EN LA CDMX

García Harfuch informó que trabajos de investigación permitieron identificar nuevos puntos relacionados con el almacenamiento y comercialización de productos de tabaco ilegal.

En las acciones participaron elementos de la SSPC, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y el Centro Nacional de Inteligencia.

Según el comunicado de la SSPC, mediante labores de investigación de gabinete y campo, las autoridades identificaron seis inmuebles presuntamente relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en ambas alcaldías.

Posteriormente, se realizaron vigilancias fijas y móviles para reunir datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

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ASEGURAN 650 MIL CAJETILLAS DE CIGARROS

Durante las diligencias, las autoridades localizaron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución.

El aseguramiento equivale a unas 650 mil cajetillas de cigarros, en su mayoría señaladas por las autoridades como apócrifas.

Además del tabaco, los agentes encontraron diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

García Harfuch destacó la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades capitalinas para realizar los cateos.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rini-binomio-canino-detecta-13-toneladas-de-metanfetamina-en-aduana-de-tijuana-KN23598604

INMUEBLES QUEDAN BAJO RESGUARDO POLICIAL

La SSPC informó que todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Los seis inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las instituciones que participaron en los operativos señalaron que mantendrán las acciones coordinadas para combatir la comercialización y distribución de mercancía ilegal.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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