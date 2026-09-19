‘Rini’, binomio canino, detecta 1.3 toneladas de metanfetamina en Aduana de Tijuana

CDMX.- Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), decomisaron aproximadamente una tonelada 357 kilos de metanfetamina, así como 10 kilos de fentanilo en la Aduana de Tijuana, Baja California. El aseguramiento derivó de acciones de vigilancia realizadas en la zona y contó con el apoyo del ejemplar canino “RINI”, especializado en la detección de sustancias ilícitas y quien identificó la mercancía que permanecía oculta al interior de diversas cajas.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que tras identificar el cargamento, se realizó una revisión detallada y finalmente se localizó la droga.

ASEGURAN 27 TONELADAS DE ÁCIDO TANTÁRTICO ORIGINARIO DE CHINA Tras el decomiso, la mercancía fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. “Con estas acciones, la ANAM, GN e instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional”, expresaron las autoridades federales.

Finalmente, la SSPC aseguró que continuará con las labores de control y vigilancia en las aduanas del país con el objetivo de “salvaguardar la seguridad nacional”, así como prevenir el tráfico de sustancias ilícitas en territorio nacional. Apenas ayer, la misma Secretaría de Seguridad informó sobre otro aseguramiento, pero esta vez de 27 mil kilos de ácido tartárico originario de China y que fue identificado en la aduana de Michoacán.