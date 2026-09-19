‘Rini’, binomio canino, detecta 1.3 toneladas de metanfetamina en Aduana de Tijuana

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Rini’, binomio canino, detecta 1.3 toneladas de metanfetamina en Aduana de Tijuana
    También se logró el decomiso de 10 kilos de fentanilo en la Aduana de Tijuana, Baja California. Cortesía

El ejemplar especializado en la detección de sustancias ilícitas, identificó la mercancía oculta en diversas cajas

CDMX.- Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), decomisaron aproximadamente una tonelada 357 kilos de metanfetamina, así como 10 kilos de fentanilo en la Aduana de Tijuana, Baja California.

El aseguramiento derivó de acciones de vigilancia realizadas en la zona y contó con el apoyo del ejemplar canino “RINI”, especializado en la detección de sustancias ilícitas y quien identificó la mercancía que permanecía oculta al interior de diversas cajas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/grupo-criminal-ardillos-gobierna-desde-hace-20-anos-en-16-municipios-del-centro-de-guerrero-ON23598143

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que tras identificar el cargamento, se realizó una revisión detallada y finalmente se localizó la droga.

ASEGURAN 27 TONELADAS DE ÁCIDO TANTÁRTICO ORIGINARIO DE CHINA

Tras el decomiso, la mercancía fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

“Con estas acciones, la ANAM, GN e instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional”, expresaron las autoridades federales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-certifico-al-colegio-rebsamen-siete-dias-antes-del-sismo-de-2017-en-el-plantel-murieron-26-personas-BN23597969

Finalmente, la SSPC aseguró que continuará con las labores de control y vigilancia en las aduanas del país con el objetivo de “salvaguardar la seguridad nacional”, así como prevenir el tráfico de sustancias ilícitas en territorio nacional.

Apenas ayer, la misma Secretaría de Seguridad informó sobre otro aseguramiento, pero esta vez de 27 mil kilos de ácido tartárico originario de China y que fue identificado en la aduana de Michoacán.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Drogas
Metanfetamina

Localizaciones


Baja California
China
Michoacán

Organizaciones


Sspc
Guardia Nacional
ANAM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Cuidado con internet

Cuidado con internet
La estudiante española de intercambio, llegó en agosto a la UAEM. Fue apuñalada en el estacionamiento de la Casa de la Cultura de Cuautla por un hombre que le robó el celular.

Feminicidios siguen sin detenerse en México, tras caso de Claudia Tacoronte
Otros señalados en la red son el excapitán Víctor Hugo Perrey Pérez y Francisco Javier Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la aduana de Tampico.

Red de huachicol fiscal: exmarinos reportaron millones de pesos en ingresos y propiedades
La terminal cuenta con autorización para almacenar alrededor de 100 millones de litros de combustible, una capacidad superior al volumen asegurado.

Aún por determinar si los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato son de procedencia ilícita
Un sector beneficiario del aguinaldo son las pensionadas y pensionados del IMSS e ISSSTE, te decimos cuándo será el pago.

¡Atención pensionados! IMSS e ISSSTE confirman fechas y pago del aguinaldo 2026
Este nuevo descanso largo está marcado por una sesión de CTE, por la que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases; seguirá por una suspensión de las labores docentes.

¡Cuatro días sin clases ! ¿Cuándo es el próximo megapuente confirma do por la SEP en octubre?
Postura. El cantante utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido durante el concierto y adelantar sus próximos pasos.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Anuncia que se va de México tras crisis en show
Aquí no importa quien vaya arriba o abajo en la tabla, la intensidad, orgullo y pasión se incrementan y suelen darse las sorpresas.

Chivas vs América: seis batallas que convirtieron el Clásico en una guerra eterna