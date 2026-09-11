$!Aseguran 8.7 millones de cigarros apócrifos provenientes de Hong Kong en la Aduana de Lázaro Cárdenas

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 8 millones 780 mil cigarros apócrifos durante una operación de inspección en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. De acuerdo con el comunicado de prensa conjunto 77/2026, la detección se realizó como parte de las acciones de inteligencia, análisis estratégico, seguimiento operativo y fortalecimiento del control aduanero implementadas por las autoridades. La carga había sido declarada como cajas de papel para comida y tenía como procedencia Hong Kong, China. Sin embargo, durante una inspección, las autoridades encontraron en su interior los millones de cigarros apócrifos.

DETECTAN CARGAMENTO MEDIANTE ANÁLISIS DE RIESGO DE LA ANAM La operación fue identificada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM, dentro de las acciones permanentes de vigilancia y control en las aduanas del país. Las autoridades señalaron que, durante inspecciones aleatorias, elementos detectaron una operación de importación cuya documentación declaraba que el cargamento estaba compuesto por cajas de papel para comida. Al revisar el contenido de la mercancía, localizaron 8 millones 780 mil cigarros apócrifos. La detección, según el comunicado, derivó de labores de inteligencia realizadas previamente, mediante las cuales se había advertido sobre el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos con el propósito de evadir la normativa fiscal y aduanera vigente en México. El cargamento fue identificado en la Aduana de Lázaro Cárdenas, una de las instalaciones aduaneras del país donde se realizan operaciones de comercio exterior.

OPERATIVO CONJUNTO BUSCA FORTALECER EL CONTROL ADUANERO La ANAM, Semar y SSPC señalaron que las acciones forman parte de las labores permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento de los mecanismos de control aduanero. Las instituciones indicaron que estos trabajos tienen entre sus objetivos detectar mercancías que pretendan ingresar al país de manera irregular y prevenir operaciones relacionadas con el contrabando y la evasión fiscal. A través del comunicado conjunto, las dependencias refrendaron su compromiso con la legalidad, la seguridad nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de revisión en las aduanas para inhibir el ingreso de productos ilícitos. CIGARROS ILÍCITOS REPRESENTARON 23.3% DEL CONSUMO EN MÉXICO DURANTE 2025 El aseguramiento de la mercancía ocurre en un contexto de crecimiento del mercado de cigarros ilícitos en México. De acuerdo con el estudio Consumo ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá 2021-2025, elaborado por KPMG para Philip Morris Products SA, durante 2025 los productos de procedencia ilegal representaron 23.3 por ciento del consumo total de cigarrillos en el país. El reporte calculó que esa proporción equivale a 9 mil 190 millones de unidades consumidas durante ese año. La investigación ubicó a México como el segundo mercado con mayor volumen de consumo de cigarros ilícitos entre los 11 países analizados, sólo por detrás de Brasil. De acuerdo con el estudio, el volumen registrado en México aumentó en 500 millones de cigarrillos respecto de 2024. La participación de los productos ilícitos en el consumo total también se incrementó 0.7 puntos porcentuales frente al año anterior. LOS ‘ILLICIT WHITES’ CONCENTRARON LA MAYOR PARTE DEL MERCADO ILEGAL Del volumen estimado de cigarros ilícitos consumidos en México durante 2025, 8 mil 700 millones correspondieron a los llamados “Illicit Whites”. El estudio utiliza esta denominación para referirse a productos que son fabricados legalmente en algún mercado, pero que posteriormente son introducidos y comercializados en su destino final sin el pago de los impuestos correspondientes. Según el reporte, estos productos representaron 22.1 por ciento del consumo total de cigarrillos en México durante 2025. La proporción registró un aumento de 1.6 puntos porcentuales respecto al año anterior, de acuerdo con las cifras incluidas en la investigación.

El documento también señala que el incremento de los volúmenes de cigarros falsificados observado durante 2024 y 2025 estuvo impulsado principalmente por aumentos registrados en México. No obstante, el propio estudio establece una consideración sobre su metodología: únicamente identifica falsificaciones correspondientes a las marcas cuyos fabricantes participan en las encuestas de paquetes vacíos utilizadas para realizar el análisis. El aseguramiento de los 8 millones 780 mil cigarros apócrifos en Lázaro Cárdenas se suma a las acciones de las autoridades para detectar mercancías de tabaco que pretendan ingresar al territorio nacional mediante operaciones que no correspondan con lo declarado ante las autoridades aduaneras.