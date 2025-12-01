$!Aseguran 30 mil litros de hidrocarburo en inmueble, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un cateo en un inmueble en General Escobedo, Nuevo León permitió el aseguramiento de 30 mil litros de hidrocarburo, informó la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes.

La dependencia federal detalló que el cateo se realizó como parte de las investigaciones de hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En el lugar aseguraron 30 mil litros de hidrocarburo e inhabilitaron una toma clandestina ubicada en el kilómetro 3 + 940 del poliducto Cadereyta-Satélite.

