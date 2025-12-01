Aseguran 30 mil litros de hidrocarburo en inmueble, en NL

México
/ 1 diciembre 2025
    Aseguran 30 mil litros de hidrocarburo en inmueble, en NL
    La FGR confirmó el aseguramiento de 30 mil litros de hidrocarburo y la inhabilitación de una toma clandestina conectada a un inmueble en General Escobedo, Nuevo León, como parte de una investigación federal Fotos: cortesía
Autoridades federales localizaron 30 mil litros de hidrocarburo y una toma clandestina conectada a un inmueble en General Escobedo durante un operativo

Monterrey, Nuevo León.- Un cateo en un inmueble en General Escobedo, Nuevo León permitió el aseguramiento de 30 mil litros de hidrocarburo, informó la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes.

La dependencia federal detalló que el cateo se realizó como parte de las investigaciones de hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En el lugar aseguraron 30 mil litros de hidrocarburo e inhabilitaron una toma clandestina ubicada en el kilómetro 3 + 940 del poliducto Cadereyta-Satélite.

TE PUEDE INTERESAR: Tras ola de asaltos refuerzan vigilancia policial en carreteras de NL a EU

En el sitio se aseguró una manguera conectada, la cual fue deshabilitada por personal de Pemex y ahí mismo se localizaron dos extractores, una manguera de alta presión y un vehículo semiremolque que contenía en su interior un tanque metálico con el hidrocarburo.

La carpeta de investigación dio inicio con base a una denuncia, en la que hicieron del conocimiento de la Fiscalía Federal que durante los trabajos de mantenimiento del personal del Sector Ductos Monterrey, de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmaron la existencia de una toma clandestina.La derivación se conectaba por un túnel con un inmueble privado, ubicado en las inmediaciones del lugar.

La diligencia se realizó por parte de la Policía Federal Ministerial (PFM) en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Lo asegurado, incluido el inmueble, quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta correspondiente.

Huachicol
operativos

Nuevo León
ESCOBEDO

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

