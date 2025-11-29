Tras ola de asaltos refuerzan vigilancia policial en carreteras de NL a EU

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Fuerza Civil en coordinación con Guardia Nacional y actividades federales reforzaron la vigilancia en carreteras de Nuevo León a Estados Unidos luego del reporte de una ola de asaltos en los cuales incluso un automovilistas resultó herido cuando intentaban despojarlo de su unidad.

A través de un comunicado, la corporación informó que a través de la División Caminos este sábado se mantiene presencia en carreteras y autopistas del estado, por una mayor afluencia de viajeros hacia Estados Unidos.

“Elementos de la División Caminos mantienen presencia en las vías a Laredo y a Reynosa, tanto carreteras como autopistas, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades federales”, indicó FCNL.

Precisó que esta semana se incorporaron a servicio 200 nuevos policías y 100 unidades Police Interceptor para reforzar las tareas de la División Caminos.

“Estos operativos están siendo apoyados por la División Aérea y la División Blindada de Fuerza Civil, para incrementar la presencia policial en estas vías”, estableció la corporación estatal.