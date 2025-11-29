Tras ola de asaltos refuerzan vigilancia policial en carreteras de NL a EU

México
/ 29 noviembre 2025
    Elementos de Fuerza Civil y Guardia Nacional desplegaron operativos especiales en las carreteras a Laredo y Reynosa para reforzar la seguridad ante reportes recientes de asaltos Fotos: cortesía
Fuerza Civil, Guardia Nacional y autoridades federales intensifican operativos en carreteras de Nuevo León hacia Estados Unidos ante recientes asaltos y mayor flujo de viajeros

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Fuerza Civil en coordinación con Guardia Nacional y actividades federales reforzaron la vigilancia en carreteras de Nuevo León a Estados Unidos luego del reporte de una ola de asaltos en los cuales incluso un automovilistas resultó herido cuando intentaban despojarlo de su unidad.

A través de un comunicado, la corporación informó que a través de la División Caminos este sábado se mantiene presencia en carreteras y autopistas del estado, por una mayor afluencia de viajeros hacia Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Nuevo León asaltos en autopista a Reynosa, pero situación está ‘controlada’

“Elementos de la División Caminos mantienen presencia en las vías a Laredo y a Reynosa, tanto carreteras como autopistas, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades federales”, indicó FCNL.

Precisó que esta semana se incorporaron a servicio 200 nuevos policías y 100 unidades Police Interceptor para reforzar las tareas de la División Caminos.

“Estos operativos están siendo apoyados por la División Aérea y la División Blindada de Fuerza Civil, para incrementar la presencia policial en estas vías”, estableció la corporación estatal.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

