Aseguran 43 mdp en cateo en CDMX; cae líder criminal

Más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, fueron asegurados durante un cateo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde fue detenido un presunto líder de una red de lavado de dinero. Bojun “N” es señalado como presunto líder de una estructura financiera al servicio de una organización criminal, además de estar relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).