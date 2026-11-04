Aseguran 43 mdp en cateo en CDMX; cae líder criminal

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    Aseguran 43 mdp en cateo en CDMX; cae líder criminal
    Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para desarticular la estructura de la organización. CORTESÍA

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Bojun ‘N’, identificado como líder de una red de lavado de dinero

Más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, fueron asegurados durante un cateo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde fue detenido un presunto líder de una red de lavado de dinero. Bojun “N” es señalado como presunto líder de una estructura financiera al servicio de una organización criminal, además de estar relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Durante la intervención, las autoridades también aseguraron droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con las investigaciones.

Las dependencias federales destacaron la colaboración de las autoridades capitalinas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Asimismo, informaron que las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan, particularmente para identificar y desarticular sus estructuras financieras.

“Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias”, señalaron.

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