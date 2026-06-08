Aseguran 59 explosivos caseros en transporte de pasajeros sobre la carretera México-Cuernavaca

Un total de 59 artefactos explosivos de fabricación casera fueron asegurados durante un dispositivo de revisión implementado en la autopista México-Cuernavaca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. De acuerdo con la dependencia, el hallazgo ocurrió mientras elementos de seguridad realizaban inspecciones a unidades de transporte de pasajeros que circulaban por esa vía como parte de los operativos de vigilancia y supervisión que se mantienen en distintos accesos carreteros de la capital del país.

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ENCUENTRAN EXPLOSIVOS CASEROS DENTRO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS La SSC señaló que el aseguramiento se registró durante las labores de revisión efectuadas a vehículos de transporte de pasajeros que transitaban por la autopista México-Cuernavaca. Tras localizar los artefactos, personal especializado del agrupamiento Zorros intervino para asegurar y resguardar el material, con el objetivo de garantizar un manejo seguro y prevenir riesgos para la población. A través de sus redes sociales, la dependencia informó sobre el resultado de la acción. “Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México-#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros”, publicó la SSC.

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SSC NO INFORMÓ SOBRE DETENIDOS DURANTE OPERATIVO EN EL QUE SE ENCONTRARON EXPLOSIVOS CASEROS Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha precisado el tipo de explosivos asegurados ni ha detallado las características de los artefactos localizados. Tampoco informó si hubo personas detenidas derivado de esta acción ni reveló el punto exacto de la autopista donde fueron encontrados los dispositivos. Las autoridades indicaron que el material quedó bajo resguardo de especialistas para el desarrollo de las diligencias correspondientes y las investigaciones que permitan establecer su origen, destino y posible utilización.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES PARA CONOCER LA PROCEDENCIA DE LOS EXPLOSIVOS La SSC señaló que el decomiso forma parte de los operativos permanentes de vigilancia y revisión que se realizan en carreteras y accesos estratégicos de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Las investigaciones continuarán con el propósito de determinar la procedencia de los artefactos explosivos y establecer si existe alguna conducta delictiva relacionada con su traslado. La dependencia agregó que mantendrá los dispositivos de supervisión en puntos carreteros y zonas de acceso a la capital del país para detectar objetos, materiales o sustancias que puedan representar un riesgo para la seguridad de los usuarios de las vías de comunicación.

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