Detienen en Hermosillo a Hugo “N”, alias “El 01”, señalado como generador de violencia en Sonora y Chihuahua

De acuerdo con la información oficial, el detenido está relacionado con delitos de alto impacto y presuntamente vinculado con el uso de drones para efectuar ataques contra grupos rivales y autoridades.

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad señaló que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados en coordinación con autoridades del Gobierno de Sonora .

El Gabinete de Seguridad de México informó este viernes la detención de Hugo “N”, alias “El 01”, identificado por autoridades federales y estatales como un presunto generador de violencia con presencia en los estados de Sonora y Chihuahua.

“Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de Sonora, detuvieron a Hugo ‘N’, alias ‘El 01’, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua” , indicó el comunicado difundido por las autoridades federales.

Las autoridades también informaron que al momento de la captura de Hugo ‘N’ le fue asegurada un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

HUGO ‘N’ ES SEÑALADO COMO GENERADOR DE VIOLENCIA EN SONORA Y CHIHUAHUA

DETIENE DURANTE OPERATIVO EN HERMOSILLO A ‘EL 01’ FUERA DE UN RESTAURANTE

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora difundió información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se detalló que la detención ocurrió en el municipio de Hermosillo.

Según el reporte oficial, Hugo “N” fue localizado al exterior de un restaurante ubicado en la colonia Sacramento Residencial, donde elementos de seguridad desplegaron una operación táctica derivada de labores de seguimiento e inteligencia.

Las autoridades señalaron que la acción fue ejecutada por personal de investigación y que durante el operativo no se registraron disparos, enfrentamientos ni situaciones que pusieran en riesgo a la población.

La captura se realizó en colaboración entre la SSPC y diversas instituciones que integran el Gabinete de Seguridad de Sonora.

VINCULAN A ‘EL 01’ CON ATAQUES MEDIANTE DRONES CONTRA GRUPOS RIVALES

De acuerdo con las investigaciones referidas por las autoridades, Hugo “N” es considerado un objetivo prioritario debido a su presunta relación con actividades delictivas de alto impacto.

La información difundida señala que estaría vinculado con el empleo de tecnología aérea no tripulada para la realización de ataques contra grupos rivales, corporaciones de seguridad y, en algunos casos, población civil.

Las autoridades también lo identifican como presunto operador de una célula del crimen organizado con presencia en la región comprendida entre Sonora y Chihuahua.

Según el comunicado conjunto, existen antecedentes de procesos y detenciones federales relacionadas con delitos de alto impacto, además de referencias sobre su presunta actividad dentro de dicha estructura criminal.

ASEGURAN ARMA DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO

La SSPC informó que al momento de la detención, Hugo “N” portaba un arma de fuego catalogada como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras su captura, los agentes le informaron sus derechos constitucionales y procedieron a ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales junto con el arma asegurada.

La dependencia federal indicó que será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.