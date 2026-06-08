$!Cae Homero ‘La Tripa’ en Puebla, señalado como líder criminal ligado a homicidios y extorsiones en Morelos

Elementos del Gabinete de Seguridad de México detuvieron en el estado de Puebla a Homero “N”, alias “La Tripa”, identificado por las autoridades como presunto líder de una célula delictiva generadora de violencia con operaciones en diversas regiones de Morelos y relacionada con delitos como homicidio y extorsión. La captura fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad a través de sus redes sociales, donde informó que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y derivó de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento de denuncias ciudadanas.

De acuerdo con el reporte oficial, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y personal del Centro Nacional de Inteligencia. Junto con Homero “N”, también fue detenida una mujer identificada como Sandra “N”, de la que no se cuenta con más información.

DENUNCIAS CIUDADANAS DERIVARON EN INVESTIGACIÓN Y OPERATIVO PARA DETENER A HOMERO ‘N’ Según la información difundida por la SSPC en un comunicado conjunto, la detención fue resultado de una denuncia ciudadana y de labores de inteligencia que permitieron identificar los movimientos del presunto líder criminal. Las investigaciones señalan que Homero “N” presuntamente encabezaba una célula delictiva con presencia en los municipios de Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan, en el estado de Morelos. De acuerdo con las autoridades, dicho grupo estaría relacionado con actividades vinculadas a delitos de homicidio y extorsión en la región. Tras recopilar información sobre sus desplazamientos, los agentes implementaron operativos de vigilancia fija y móvil en distintos puntos del estado de Puebla para ubicarlo.

DETENCIÓN DE HOMERO ‘N’ OCURRIÓ EN SAN PEDRO CHOLULA Las autoridades informaron que la detención se concretó en el municipio de San Pedro Cholula, donde los agentes localizaron a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo. Durante una inspección de seguridad, los elementos corroboraron la identidad de Homero “N” y procedieron a realizar su captura junto con Sandra “N”. La acción se desarrolló sin que se reportaran incidentes adicionales durante el operativo. ASEGURAN ARMA, DROGA E IDENTIFICACIÓN APÓCRIFA Como parte de las acciones realizadas durante la detención, los agentes aseguraron diversos objetos que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. Entre los indicios asegurados se encuentra un arma de fuego corta, diversas dosis de presunta marihuana y cristal, una identificación considerada apócrifa por las autoridades y el vehículo en el que se trasladaban los detenidos. La SSPC indicó que tanto los objetos asegurados como los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las investigaciones correspondientes.

AUTORIDADES DETERMINARÁN SITUACIÓN JURÍDICA DE ‘LA TRIPA’ Tras la captura, las autoridades informaron a ambos detenidos sobre sus derechos constitucionales antes de ser trasladados ante la autoridad competente. Será el agente del Ministerio Público quien determine la situación jurídica de Homero “N” y Sandra “N”, además de definir las acciones legales derivadas de los indicios asegurados durante el operativo. Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continuarán para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos y establecer el alcance de las actividades atribuidas a la célula criminal señalada.

La SSPC indicó que esta acción forma parte de los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad para atender delitos de alto impacto y fortalecer las estrategias de prevención y combate a la extorsión en distintas regiones del país. En su mensaje público, el Gabinete de Seguridad destacó que la detención se realizó como parte de las acciones encaminadas a combatir estructuras delictivas y reforzar las condiciones de seguridad en las entidades donde operan grupos generadores de violencia.

Publicidad