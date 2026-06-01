Aseguran 94 pasaportes apocrifos en Nuevo Laredo, Tamaulipas
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Tras asegurar 6 inmuebles en Nuevo Laredo se confiscaron 32 pasaportes mexicanos y 62 estadounidenses
El primero de junio se reportó, a través del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la incautación de 94 pasaportes falsos. Los documentos de identidad falsificados no solo correspondían a la nacionalidad mexicana, sino que también se destacó la presencia de pasaportes estadounidenses.
El aseguramiento ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según la tarjeta informativa de las autoridades, el operativo estuvo conformado por elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.
Para ello, se realizaron cateos en 6 inmuebles, en diferentes colonias del municipio. Se aseguraron 94 pasaportes apócrifos; 32 eran mexicanos y 62 de Estados Unidos. Hasta el momento, se tiene estimado que el operativo detuvo a tres mujeres y dos hombres, implicados en la falsificación de documentos.