Aseguran 94 pasaportes apocrifos en Nuevo Laredo, Tamaulipas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Aseguran 94 pasaportes apocrifos en Nuevo Laredo, Tamaulipas
    Gabinete de Seguridad de México asegura 94 pasaportes falsos Vanguardia

Tras asegurar 6 inmuebles en Nuevo Laredo se confiscaron 32 pasaportes mexicanos y 62 estadounidenses

El primero de junio se reportó, a través del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la incautación de 94 pasaportes falsos. Los documentos de identidad falsificados no solo correspondían a la nacionalidad mexicana, sino que también se destacó la presencia de pasaportes estadounidenses.

El aseguramiento ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según la tarjeta informativa de las autoridades, el operativo estuvo conformado por elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-revocara-pasaportes-a-deudores-de-manutencion-infantil-KD20542392

Para ello, se realizaron cateos en 6 inmuebles, en diferentes colonias del municipio. Se aseguraron 94 pasaportes apócrifos; 32 eran mexicanos y 62 de Estados Unidos. Hasta el momento, se tiene estimado que el operativo detuvo a tres mujeres y dos hombres, implicados en la falsificación de documentos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Documentos
Estafas
Pasaporte

Localizaciones


Estados Unidos
Tamaulipas
México

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Oscar al mejor guion

Oscar al mejor guion
true

¿Dictadura la 4T? Sí. ¿Perfecta? No
Luego de que el exmandatario defendiera la llamada guerra contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen de esa política y planteó interrogantes sobre el papel que tuvieron agencias de Estados Unidos durante aquel periodo.

¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narco
El Formulario S-1 es principal instrumento de transparencia hacia los inversores: obliga a la empresa a revelar toda la información relevante para que cualquier persona pueda tomar una decisión informada.

Anthropic da su primer paso para salir a la Bolsa de Valores en EU
Las autoridades regulatorias confirmaron que el próximo 30 de junio vence el plazo para vincular las líneas celulares con la identidad oficial de sus titulares.

¿Quedarás incomunicado?... Último mes para vincular el celular con la CURP; no habrá prórroga
Una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo busca permitir que las personas trabajadoras soliciten temporalmente realizar sus labores desde casa cuando las lluvias intensas o fenómenos naturales afecten su movilidad.

Home office por lluvias... ¿en qué estados de México podrá aplicarse?
Jabari Stephen Brown fue arrestado en Asunción junto a otros estadounidenses tras el aseguramiento de 261.6 kilos de marihuana en una aeronave privada.

Detienen en Paraguay a ganador de concurso de MrBeast por narcotráfico; aseguran 261 kilos de marihuana

Acereros de Monclova venció 6-5 a Saraperos de Saltillo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, aunque la Nave Verde ganó la serie del Clásico de Coahuila 2-1.

Acereros frena a Saraperos en duelo de poder, pero Saltillo gana el Clásico de Coahuila