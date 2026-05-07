Estados Unidos revocará pasaportes a deudores de manutención infantil

La agencia de noticias Associated Press informó que en los Estados Unidos se removerán los pasaportes de los padres con adeudos de manutención infantil. Según detalló la agencia, el Departamento de Estado revocará los pasaportes de aquellos que no cumplan con sus adeudos de manutención. Se estima que la táctica es evitar que los deudores salgan del país.

Se comunicó que las revocaciones iniciarán el 8 de mayo. El nuevo programa se fijará en quienes han acumulado una deuda de 100 mil dólares o más. Según la AP, se prevé la recolección de 2.700 titulares de pasaportes estadounidenses; las cifras fueron proporcionadas por el Departamento de Estado y el Departamento de Salud y Servicios. Sin embargo, el programa no se detendrá con ese límite. El programa buscará ampliarse para registrar también a quienes deban 2.500 dólares en manutención infantil. Según las agencias de Reuters y AP, este programa yace presente en los Estados Unidos desde 1996, pero su aplicación no había sido promovida. Hasta el momento, solo aplicantes para el pasaporte estadounidense estaban sujetos a esta medida.

Según la sección consular de la Embajada de México en Estados Unidos, todo viajero necesita su pasaporte para poder salir de su país y poder ingresar a otro, aunque no se exija una visa especial. La medida del Departamento de Estado podrá restringir cualquier tipo de fuga a los deudores de manutención infantil en los Estados Unidos.

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