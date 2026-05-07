Estados Unidos revocará pasaportes a deudores de manutención infantil

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    Estados Unidos revocará pasaportes a deudores de manutención infantil
    AP informa nueva estrategia de Estados Unidos contra deudores de manutención infantil Vanguardia

Según el Departamento de Salud y Servicios, se estima la recolección de 2.700 titulares de pasaportes

La agencia de noticias Associated Press informó que en los Estados Unidos se removerán los pasaportes de los padres con adeudos de manutención infantil.

Según detalló la agencia, el Departamento de Estado revocará los pasaportes de aquellos que no cumplan con sus adeudos de manutención. Se estima que la táctica es evitar que los deudores salgan del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-disparan-85-negligencias-con-menores-DF20432045

Se comunicó que las revocaciones iniciarán el 8 de mayo. El nuevo programa se fijará en quienes han acumulado una deuda de 100 mil dólares o más. Según la AP, se prevé la recolección de 2.700 titulares de pasaportes estadounidenses; las cifras fueron proporcionadas por el Departamento de Estado y el Departamento de Salud y Servicios.

Sin embargo, el programa no se detendrá con ese límite. El programa buscará ampliarse para registrar también a quienes deban 2.500 dólares en manutención infantil.

Según las agencias de Reuters y AP, este programa yace presente en los Estados Unidos desde 1996, pero su aplicación no había sido promovida. Hasta el momento, solo aplicantes para el pasaporte estadounidense estaban sujetos a esta medida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/impulsa-poder-judicial-de-coahuila-proteccion-a-las-infancias-EC20443968

Según la sección consular de la Embajada de México en Estados Unidos, todo viajero necesita su pasaporte para poder salir de su país y poder ingresar a otro, aunque no se exija una visa especial. La medida del Departamento de Estado podrá restringir cualquier tipo de fuga a los deudores de manutención infantil en los Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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