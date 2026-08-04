Sheinbaum buscará que bienes decomisados a narcotraficantes en EU sean entregados a México

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    Sheinbaum buscará que bienes decomisados a narcotraficantes en EU sean entregados a México
    Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno solicitará a Estados Unidos la entrega de bienes decomisados a delincuentes cuando la ley lo permita. Cuartoscuro

Sheinbaum anunció que México solicitará a EU los bienes decomisados a narcotraficantes y acusados de delitos de cuello blanco

El Gobierno de México buscará recuperar los bienes confiscados en Estados Unidos a capos del narcotráfico y a delincuentes de cuello blanco, confirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria precisó que se solicitará la entrega de estos activos siempre que los mecanismos internacionales de cooperación jurídica lo permitan.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la medida aplicará en los casos donde las autoridades estadounidenses logren el aseguramiento de propiedades o recursos derivados de actividades ilícitas, con el fin de reintegrarlos al país bajo el marco legal bilateral vigente.

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SHEINBAUM SE REFIERE AL CASO DE “EL MAYO” ZAMBADA

Al abordar el proceso judicial que enfrenta Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, la presidenta se refirió a la solicitud de decomiso por 15 mil millones de dólares presentada por autoridades estadounidenses.

Sheinbaum aclaró que esa cantidad no corresponde a recursos ya localizados o asegurados, sino a una estimación elaborada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el daño económico que, presuntamente, habría provocado el fundador del Cártel de Sinaloa durante los años en que participó en el tráfico de drogas.

“No es que ya los tengan identificados, es una estimación del daño que pudo haber provocado ‘El Mayo’ Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, mientras fue parte del tráfico de drogas”, explicó.

GOBIERNO DE MÉXICO SOLICITARÁ LOS BIENES DECOMISADOS

La mandataria indicó que, en caso de que las autoridades estadounidenses concreten el aseguramiento de bienes relacionados con actividades criminales, el Gobierno mexicano buscará que dichos recursos sean entregados al país conforme a las leyes y acuerdos internacionales vigentes.

“Si hay incautación, que sea entregado. Vamos a hacer todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea”, afirmó.

Sheinbaum añadió que la administración federal revisará los casos de aseguramiento de activos tanto de integrantes del crimen organizado como de personas señaladas por delitos de cuello blanco para determinar si México puede reclamar esos recursos.

“Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes de colaboración”, indicó.

La presidenta sostuvo que uno de los argumentos del Gobierno mexicano será que gran parte de las afectaciones ocasionadas por estas actividades ilícitas ocurrieron en territorio nacional, por lo que buscará que los recursos recuperados beneficien a la población.

ANUNCIAN INFORME SOBRE RECURSOS RECUPERADOS DEL CASO GARCÍA LUNA

Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum informó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, acudirá próximamente a una conferencia matutina para explicar el proceso mediante el cual fueron recuperados 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

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La presidenta señaló que esos recursos serán destinados a un proyecto específico, aunque no precisó cuál.

“Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF, porque acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna, que lo vamos a dedicar a algo en particular”, declaró.

La propuesta anunciada por la presidenta implicaría que cada caso sea analizado conforme a los mecanismos de cooperación jurídica internacional vigentes entre México y Estados Unidos. El Gobierno federal indicó que buscará gestionar la entrega de los bienes que sean decomisados por autoridades estadounidenses cuando la legislación aplicable permita su transferencia al Estado mexicano.

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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