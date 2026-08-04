Sheinbaum buscará que bienes decomisados a narcotraficantes en EU sean entregados a México

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la medida aplicará en los casos donde las autoridades estadounidenses logren el aseguramiento de propiedades o recursos derivados de actividades ilícitas, con el fin de reintegrarlos al país bajo el marco legal bilateral vigente.

El Gobierno de México buscará recuperar los bienes confiscados en Estados Unidos a capos del narcotráfico y a delincuentes de cuello blanco, confirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo . La mandataria precisó que se solicitará la entrega de estos activos siempre que los mecanismos internacionales de cooperación jurídica lo permitan.

SHEINBAUM SE REFIERE AL CASO DE “EL MAYO” ZAMBADA

Al abordar el proceso judicial que enfrenta Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, la presidenta se refirió a la solicitud de decomiso por 15 mil millones de dólares presentada por autoridades estadounidenses.

Sheinbaum aclaró que esa cantidad no corresponde a recursos ya localizados o asegurados, sino a una estimación elaborada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el daño económico que, presuntamente, habría provocado el fundador del Cártel de Sinaloa durante los años en que participó en el tráfico de drogas.

“No es que ya los tengan identificados, es una estimación del daño que pudo haber provocado ‘El Mayo’ Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, mientras fue parte del tráfico de drogas”, explicó.

GOBIERNO DE MÉXICO SOLICITARÁ LOS BIENES DECOMISADOS

La mandataria indicó que, en caso de que las autoridades estadounidenses concreten el aseguramiento de bienes relacionados con actividades criminales, el Gobierno mexicano buscará que dichos recursos sean entregados al país conforme a las leyes y acuerdos internacionales vigentes.

“Si hay incautación, que sea entregado. Vamos a hacer todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea”, afirmó.

Sheinbaum añadió que la administración federal revisará los casos de aseguramiento de activos tanto de integrantes del crimen organizado como de personas señaladas por delitos de cuello blanco para determinar si México puede reclamar esos recursos.

“Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes de colaboración”, indicó.

La presidenta sostuvo que uno de los argumentos del Gobierno mexicano será que gran parte de las afectaciones ocasionadas por estas actividades ilícitas ocurrieron en territorio nacional, por lo que buscará que los recursos recuperados beneficien a la población.