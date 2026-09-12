Aseguran más de 10 kilos de metanfetamina en Aeropuerto de Toluca ; droga estaba oculta en bolsas de jugo de limón

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    Aseguran más de 10 kilos de metanfetamina en Aeropuerto de Toluca ; droga estaba oculta en bolsas de jugo de limón
    Tras implementar medidas de control y revisiones documentales, identificaron los más de 10 kilos de droga dentro de bolsas verdes con la leyenda “Jugo Limón”. EL UNIVERSAL

El cargamento de origen nacional provenía de Morelia, Michoacán y estaba oculto en veinte bolsas de plástico

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) informaron sobre el aseguramiento de un total de 10.69 kilogramos de metanfetamina en la Aduana del aeropuerto de Toluca, Estado de México, sin que se reportaran personas detenidas.

Por medio de un comunicado, ambas dependencias detallaron que el cargamento de origen nacional provenía de Morelia, Michoacán y estaba oculto en veinte bolsas de plástico que contenían un líquido amarillento con características compatibles con el presunto clorhidrato de metanfetamina.

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En las acciones participaron elementos especializados de la Guardia Nacional junto con agentes de la ANAM y la SSPC, quienes, tras implementar medidas de control y revisiones documentales, identificaron los más de 10 kilos de droga dentro de bolsas verdes con la leyenda “Jugo Limón”.

Tras el decomiso, las autoridades federales refrendaron su compromiso con mantener la inteligencia aduanera, el análisis de riesgo, así como fortalecer mecanismos de control en el comercio, con el objetivo de fortalecer la seguridad, detectar posibles inconsistencias y dar seguimiento a las acciones que requieren una revisión especializada.

”La ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la legalidad, la seguridad nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de control aduanero para inhibir el traslado de sustancias ilícitas”, finalizaron.

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