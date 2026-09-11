Elogia diputado Theo Kalionchiz trabajo del Gobernador Manolo Jiménez en seguridad en Coahuila

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    Elogia diputado Theo Kalionchiz trabajo del Gobernador Manolo Jiménez en seguridad en Coahuila
    Theo Kalionchiz destacó los resultados de Coahuila en materia de seguridad y atribuyó el avance a la coordinación entre autoridades estatales, municipales y corporaciones. CORTESÍA

El legislador federal destacó que la coordinación entre Estado, municipios y corporaciones ha permitido la consolidación como referente nacional en seguridad

MONCLOVA, COAH.- Luego de los resultados de la encuesta de percepción de seguridad del INEGI, en los que coloca a Coahuila como el mejor estado evaluado del país, el diputado federal Theo Kalionchiz de la Fuente atribuyó este avance al trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal, municipios y corporaciones de seguridad.

El Legislador Federal destacó que, de acuerdo con los resultados dados a conocer por el INEGI el pasado 10 de septiembre, tres ciudades de Coahuila también se encuentran entre las consideradas más seguras de México: Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

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Kalionchiz reconoció particularmente las acciones emprendidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las corporaciones de seguridad y mantener las condiciones de paz y tranquilidad que, dijo, hoy distinguen a Coahuila a nivel nacional.

Señaló que los resultados en materia de seguridad no solamente representan tranquilidad para las familias, sino que también tienen un impacto directo en la economía, al generar un entorno favorable para atraer inversiones, fortalecer el comercio y promover el turismo.

“En Coahuila sabemos hacer equipo y el trabajo realizado en conjunto con los diferentes órganos de Gobierno en nuestro estado se ve reflejado en resultados como los que ahora se ven plasmados en nuestro país”, destacó.

El legislador del PRI sostuvo que mantener los niveles de seguridad será fundamental para que Coahuila continúe avanzando y conserve las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social.

Ante este panorama, refrendó que desde la Cámara de Diputados continuará respaldando las gestiones del Estado y Municipios para obtener mayores recursos federales.

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Explicó que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 buscará impulsar recursos para atender temas prioritarios como seguridad, infraestructura, plantas tratadoras, carreteras y otras obras que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias coahuilenses.

Kalionchiz aseguró que mantendrá el trabajo coordinado con las autoridades estatales y municipales para respaldar proyectos que permitan que Coahuila conserve sus condiciones de seguridad y, al mismo tiempo, genere nuevas oportunidades de desarrollo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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