Elogia diputado Theo Kalionchiz trabajo del Gobernador Manolo Jiménez en seguridad en Coahuila

El Legislador Federal destacó que, de acuerdo con los resultados dados a conocer por el INEGI el pasado 10 de septiembre, tres ciudades de Coahuila también se encuentran entre las consideradas más seguras de México: Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

MONCLOVA, COAH.- Luego de los resultados de la encuesta de percepción de seguridad del INEGI, en los que coloca a Coahuila como el mejor estado evaluado del país, el diputado federal Theo Kalionchiz de la Fuente atribuyó este avance al trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal, municipios y corporaciones de seguridad.

Kalionchiz reconoció particularmente las acciones emprendidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las corporaciones de seguridad y mantener las condiciones de paz y tranquilidad que, dijo, hoy distinguen a Coahuila a nivel nacional.

Señaló que los resultados en materia de seguridad no solamente representan tranquilidad para las familias, sino que también tienen un impacto directo en la economía, al generar un entorno favorable para atraer inversiones, fortalecer el comercio y promover el turismo.

“En Coahuila sabemos hacer equipo y el trabajo realizado en conjunto con los diferentes órganos de Gobierno en nuestro estado se ve reflejado en resultados como los que ahora se ven plasmados en nuestro país”, destacó.

El legislador del PRI sostuvo que mantener los niveles de seguridad será fundamental para que Coahuila continúe avanzando y conserve las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social.

Ante este panorama, refrendó que desde la Cámara de Diputados continuará respaldando las gestiones del Estado y Municipios para obtener mayores recursos federales.