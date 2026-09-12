Tras fracaso en prueba PISA, vuelve libro de Matemáticas suprimido en 2023

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    Tras fracaso en prueba PISA, vuelve libro de Matemáticas suprimido en 2023
    Irma Villalpando, doctora en Pedagogía e investigadora de la UNAM, estimó que este texto apenas corregirá una omisión de cuatro años. REFORMA

Eduardo Andere, especialista en Política Educativa Comparada, recordó que la ausencia de un libro de Matemáticas provocó un reclamo generalizado

Tras el fracaso educativo de México en la prueba PISA, el Gobierno federal regresará al libro de Matemáticas que fue suprimido en 2023 por decisión de Marx Arriaga, quien fuera subsecretario de Educación con AMLO.

Además, promoverá la restricción del uso de celulares en salones de educación básica, pues considera que interfiere en el aprendizaje educativo.

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Especialistas consideraron, sin embargo, que estas medidas no resolverán el déficit de aprendizaje de los alumnos, pues no atienden la formación docente ni la desarticulación didáctica derivadas de la denominada Nueva Escuela Mexicana.

Después de admitir que México no salió “bien calificado”, ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación de materiales de apoyo, entre ellos el libro de Matemáticas, suprimido en el sexenio anterior.

“Vamos a tener un libro de texto especial el próximo año para el aprendizaje de Matemáticas, para ayudar a los profesores y a los estudiantes”, ofreció.

Eduardo Andere, especialista en Política Educativa Comparada, recordó que la ausencia de un libro de Matemáticas provocó un reclamo generalizado.

“No vamos a hacer un libro por los resultados de PISA; vamos a hacer un libro porque no había libro, porque la NEM decidió no tenerlo”.

“Es importante que se elabore, pero más allá del texto, necesitamos una capacitación estricta, profunda, rigurosa y continua de los maestros encargados de matemáticas”, sostuvo Andere.

Irma Villalpando, doctora en Pedagogía e investigadora de la UNAM, estimó que este texto apenas corregirá una omisión de cuatro años.

“La solución no puede ser tan pálida, tan ligera o tan pequeña ante un problema tan grande. En la investigación educativa se demuestra que importa más un buen maestro que un buen libro”.

“Para formar a un docente necesitas una política de mediano y largo plazo, seleccionar a los mejores candidatos, acompañarlos durante sus cuatro años de carrera y darles formación continua en el aula, con enorme presupuesto. Un libro ayuda a corregir un error grave, pero de ahí a decir que con eso se va a resolver el déficit, absolutamente no”, sostuvo Villalpando.

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