Aseguran más de 200 kilos de metanfetamina en Sonora y desmantelan áreas de producción en Sinaloa

México
/ 15 enero 2026
    Aseguran más de 200 kilos de metanfetamina en Sonora y desmantelan áreas de producción en Sinaloa
    Omar García Harfuch informó el decomiso de 212 kilogramos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora, como parte de operativos carreteros federales contra el tráfico de drogas SSPC

Elementos federales aseguraron un cargamento de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora, durante un operativo coordinado en carreteras,

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de más de 200 kilogramos de metanfetamina que eran transportados en el estado de Sonora con destino a Mexicali, Baja California, como parte de los operativos federales de seguridad en carreteras y acciones contra la producción de drogas sintéticas.

A través de sus redes sociales, el funcionario dio a conocer que el decomiso se realizó en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, durante una acción coordinada entre fuerzas federales.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan tres narcolaboratorios de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, informa García Harfuch

GARCÍA HARFUCH INFORMA DECOMISO DE METANFETAMINAS DURANTE OPERATIVO CARRETERO

García Harfuch detalló que el aseguramiento se llevó a cabo tras la revisión de un vehículo procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a Mexicali, en el que se localizaron 212 kilogramos de metanfetamina.

“En San Luis Río Colorado, Sonora @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali con 212 kg de metanfetamina con el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga”, publicó el titular de la SSPC.

Además del cargamento de metanfetamina, las autoridades federales también localizaron otras sustancias ilícitas durante la inspección del vehículo.

SSPC DETALLA ASEGURAMIENTO DE DROGAS Y DETENCIÓN DEL CONDUCTOR

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que el operativo fue resultado del reforzamiento de la seguridad en carreteras del país y contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la propia SSPC.

De acuerdo con el informe, al realizar una revisión detallada de la camioneta en un puesto de inspección vehicular, los agentes localizaron 212 kilos de metanfetamina, 14 kilos de marihuana y un kilo de fentanilo.

Tras el hallazgo, el conductor del vehículo fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

DROGAS ASEGURADAS FUERON NEUTRALIZADAS

La SSPC informó que al detenido se le notificaron sus derechos de ley y que, junto con lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, las autoridades señalaron que las sustancias aseguradas fueron neutralizadas en el lugar como parte de los protocolos de seguridad.

INHABILITAN ÁREAS DE CONCENTRACIÓN PARA ELABORACIÓN DE METANFETAMINAS EN SINALOA

En una acción distinta, el secretario Omar García Harfuch también dio a conocer que en el estado de Sinaloa, elementos del Ejército llevaron a cabo labores de reconocimiento que derivaron en la localización e inhabilitación de 11 áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina.

“También en Sinaloa el Ejército @Defensamx1 inhabilitó 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina asegurando 16,486 litros y 75 kg de sustancias químicas”, informó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: En 2025 desactivaron mil 645 explosivos improvisados del crimen organizado en Michoacán

OPERATIVO EN COSALÁ PERMITIÓ ASEGURAR SUSTANCIAS QUÍMICAS

La SSPC precisó que esta acción se desarrolló en el municipio de Cosalá, Sinaloa, donde se aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades federales indicaron que estas acciones forman parte de las estrategias coordinadas para combatir el tráfico y la producción de drogas en distintas regiones del país, mediante operativos en carreteras y trabajos de reconocimiento en zonas identificadas como prioritarias.

Temas


Decomisos
Drogas
Metanfetamina

Localizaciones


Sinaloa
Sonora

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Legisladores alertaron vulneraciones al debido proceso y a los derechos humanos.

Diputados de Coahuila advierten fallas en la justicia tras detención de Armando Castilla, director de VANGUARDIA

La vocación del sector industrial en la localidad al buscar espacios hechos a la medida lleva a que haya poca disponibilidad en el mercado.

Saltillo: advierten alza en rentas industriales ante poca disponibilidad de espacios

John Harbaugh será el nuevo head coach de los Giants de Nueva York, tras llegar a un acuerdo con la franquicia para liderar el proyecto rumbo a la temporada 2026 de la NFL.

John Harbaugh será el nuevo head coach de los Giants
BTS ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México. Los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Álvarez Máynez pide a la Profeco que aclare precios de boletos para conciertos de BTS
Destacan el valor del diálogo permanente con organismos internacionales.

Segob y ONU-DH refuerzan diálogo sobre atención a víctimas en México
Armando Castilla Galindo, director de grupo VANGUARDIA, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y posteriormente liberado al acreditarse irregularidades en la acusación en su contra.

‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA
Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar

Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar