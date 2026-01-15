Aseguran más de 200 kilos de metanfetamina en Sonora y desmantelan áreas de producción en Sinaloa

Además del cargamento de metanfetamina, las autoridades federales también localizaron otras sustancias ilícitas durante la inspección del vehículo.

“En San Luis Río Colorado, Sonora @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali con 212 kg de metanfetamina con el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga” , publicó el titular de la SSPC.

García Harfuch detalló que el aseguramiento se llevó a cabo tras la revisión de un vehículo procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a Mexicali, en el que se localizaron 212 kilogramos de metanfetamina.

A través de sus redes sociales, el funcionario dio a conocer que el decomiso se realizó en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, durante una acción coordinada entre fuerzas federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , informó sobre el aseguramiento de más de 200 kilogramos de metanfetamina que eran transportados en el estado de Sonora con destino a Mexicali, Baja California, como parte de los operativos federales de seguridad en carreteras y acciones contra la producción de drogas sintéticas.

SSPC DETALLA ASEGURAMIENTO DE DROGAS Y DETENCIÓN DEL CONDUCTOR

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que el operativo fue resultado del reforzamiento de la seguridad en carreteras del país y contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la propia SSPC.

De acuerdo con el informe, al realizar una revisión detallada de la camioneta en un puesto de inspección vehicular, los agentes localizaron 212 kilos de metanfetamina, 14 kilos de marihuana y un kilo de fentanilo.

Tras el hallazgo, el conductor del vehículo fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

DROGAS ASEGURADAS FUERON NEUTRALIZADAS

La SSPC informó que al detenido se le notificaron sus derechos de ley y que, junto con lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, las autoridades señalaron que las sustancias aseguradas fueron neutralizadas en el lugar como parte de los protocolos de seguridad.

INHABILITAN ÁREAS DE CONCENTRACIÓN PARA ELABORACIÓN DE METANFETAMINAS EN SINALOA

En una acción distinta, el secretario Omar García Harfuch también dio a conocer que en el estado de Sinaloa, elementos del Ejército llevaron a cabo labores de reconocimiento que derivaron en la localización e inhabilitación de 11 áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina.

“También en Sinaloa el Ejército @Defensamx1 inhabilitó 11 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina asegurando 16,486 litros y 75 kg de sustancias químicas”, informó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: En 2025 desactivaron mil 645 explosivos improvisados del crimen organizado en Michoacán

OPERATIVO EN COSALÁ PERMITIÓ ASEGURAR SUSTANCIAS QUÍMICAS

La SSPC precisó que esta acción se desarrolló en el municipio de Cosalá, Sinaloa, donde se aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades federales indicaron que estas acciones forman parte de las estrategias coordinadas para combatir el tráfico y la producción de drogas en distintas regiones del país, mediante operativos en carreteras y trabajos de reconocimiento en zonas identificadas como prioritarias.