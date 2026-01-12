Desmantelan tres narcolaboratorios de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, informa García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la localización y desmantelización de tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en los estados de Michoacán, Durango y Sinaloa, como resultado de operativos coordinados entre distintas dependencias federales. A través de su cuenta oficial en la red social X, el funcionario dio a conocer los resultados de las acciones encabezadas por la Secretaría de Marina. TE PUEDE INTERESAR: Semar detiene a 7 presuntos miembros de Los Rugrats y asegura ‘narcolaboratorio’ en Sinaloa “La Secretaría de Marina desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se aseguraron más de 700 kg de metanfetamina, así como 12,000 litros y dos toneladas de precursores químicos”, escribió García Harfuch. En el mismo mensaje, el titular de la SSPC señaló que estas operaciones tienen impacto directo en las actividades de las organizaciones criminales.

DEPENDENCIAS FEDERALES TRABAJAN EN COORDINACIÓN PARA DESMANTELAR LABORATORIOS CLANDESTINOS La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado en el que detalló que los operativos fueron realizados por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). “En el marco de las acciones permanentes para el mantenimiento del Estado de derecho, elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en dos acciones diferentes, localizaron y neutralizaron laboratorios clandestinos empleados para la producción de drogas sintéticas, en los estados de Durango, Sinaloa y Michoacán”, informó la dependencia. LOCALIZAN Y DESMANTELAN LABORATORIO CLANDESTINO; ASEGURAN MÁS DE MIL LITROS Y 600 KILOS DE PRECURSORES QUÍMICOS De acuerdo con el reporte oficial, la primera intervención ocurrió en el estado de Durango, durante un recorrido terrestre realizado por las fuerzas federales. “La primera acción se realizó durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se localizó un laboratorio clandestino, donde se aseguraron 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas”, indicó la SSPC. La dependencia precisó que el sitio contaba con infraestructura para la producción de estupefacientes. “El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, los cuales fueron inhabilitados en su totalidad con el fin de evitar su reutilización”, añadió el comunicado. DESMANTELAN EN SINALOA LABORATORIO CLANDESTINO; ASEGURAN 750 KILOS DE PRODUCTO TERMINADO En una segunda acción, las autoridades federales se trasladaron al estado de Sinaloa, donde también se localizó un centro de producción de drogas sintéticas. “En una segunda acción, en Sinaloa, en el poblado Los Cedros, se ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos”, señaló la SSPC. Este aseguramiento incluyó tanto metanfetamina lista para su distribución como sustancias utilizadas para su fabricación.