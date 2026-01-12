Desmantelan tres narcolaboratorios de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, informa García Harfuch

México
/ 12 enero 2026
    Desmantelan tres narcolaboratorios de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, informa García Harfuch
    Operativos encabezados por la Marina y coordinados con la SSPC, FGR, Defensa y Guardia Nacional permitieron localizar y desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa. X | GARCÍA HARFUCH

La Secretaría de Marina, en coordinación con dependencias federales, aseguró más de 700 kilos de metanfetamina y miles de litros de precursores químicos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la localización y desmantelización de tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en los estados de Michoacán, Durango y Sinaloa, como resultado de operativos coordinados entre distintas dependencias federales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el funcionario dio a conocer los resultados de las acciones encabezadas por la Secretaría de Marina.

TE PUEDE INTERESAR: Semar detiene a 7 presuntos miembros de Los Rugrats y asegura ‘narcolaboratorio’ en Sinaloa

“La Secretaría de Marina desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se aseguraron más de 700 kg de metanfetamina, así como 12,000 litros y dos toneladas de precursores químicos”, escribió García Harfuch.

En el mismo mensaje, el titular de la SSPC señaló que estas operaciones tienen impacto directo en las actividades de las organizaciones criminales.

DEPENDENCIAS FEDERALES TRABAJAN EN COORDINACIÓN PARA DESMANTELAR LABORATORIOS CLANDESTINOS

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado en el que detalló que los operativos fueron realizados por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

“En el marco de las acciones permanentes para el mantenimiento del Estado de derecho, elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en dos acciones diferentes, localizaron y neutralizaron laboratorios clandestinos empleados para la producción de drogas sintéticas, en los estados de Durango, Sinaloa y Michoacán”, informó la dependencia.

LOCALIZAN Y DESMANTELAN LABORATORIO CLANDESTINO; ASEGURAN MÁS DE MIL LITROS Y 600 KILOS DE PRECURSORES QUÍMICOS

De acuerdo con el reporte oficial, la primera intervención ocurrió en el estado de Durango, durante un recorrido terrestre realizado por las fuerzas federales.

“La primera acción se realizó durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se localizó un laboratorio clandestino, donde se aseguraron 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas”, indicó la SSPC.

La dependencia precisó que el sitio contaba con infraestructura para la producción de estupefacientes.

“El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, los cuales fueron inhabilitados en su totalidad con el fin de evitar su reutilización”, añadió el comunicado.

DESMANTELAN EN SINALOA LABORATORIO CLANDESTINO; ASEGURAN 750 KILOS DE PRODUCTO TERMINADO

En una segunda acción, las autoridades federales se trasladaron al estado de Sinaloa, donde también se localizó un centro de producción de drogas sintéticas.

“En una segunda acción, en Sinaloa, en el poblado Los Cedros, se ubicó y desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos”, señaló la SSPC.

Este aseguramiento incluyó tanto metanfetamina lista para su distribución como sustancias utilizadas para su fabricación.

REALIZAN OPERATIVO EN MICHOACÁN; DESMANTELAN LABORATORIO CLANDESTINO Y DECOMISAN PRECURSORES

El tercer laboratorio fue ubicado en el estado de Michoacán, como parte de un operativo conjunto con autoridades estatales.

“En el estado de Michoacán, en la localidad de La Escondida, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se localizó y desmanteló un laboratorio, donde se aseguraron 9,700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas”, detalló la dependencia federal.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a dos presuntos implicados en el caso de Carlos Manzo por grupo de WhatsApp

La SSPC informó que los tres sitios fueron inutilizados para impedir que volvieran a ser utilizados para la producción de drogas sintéticas.

“La destrucción total de los laboratorios representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad”, indicó la Secretaría en su comunicado.

Los aseguramientos y la inhabilitación de los equipos forman parte de las acciones permanentes que llevan a cabo las autoridades federales para atender la producción y distribución de drogas sintéticas en el país.

Temas


Crimen Organizado
Drogas
Narcotráfico

Localizaciones


Durango
Michoacán
Sinaloa

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Desplegó Fiscalía de NL ¡a 36 agentes! para ‘capturar’ a Armando Castilla, director general de VANGUARDIA

Las autoridades ejecutaron un operativo como si se tratara de capturar a un peligroso criminal o a un terrorista
El SAT acusó en noviembre que aseguradoras deducían como gasto propio el IVA de reparaciones e indemnizaciones.

Aprieta SAT a seguros... y se encarecen un 20%

El acceso a la zona nevada requirió una caminata de aproximadamente cuatro kilómetros y equipo especializado para bajas temperaturas.

¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura
La defensiva de los Texans de Houston ha sido clave en la racha de nueve victorias consecutivas que los lleva a los playoffs.

Steelers de Pittsburgh vs Texans de Houston: horarios y detalles de la Ronda de Comodines NFL 2026
Corona. Una Batalla Tras Otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, fue una de las grandes triunfadoras de la noche con cuatro premios.

¡Una noche de sorpresas! Ganan ‘Una Batalla Tras Otra’ y ‘Hamnett’ los máximos galardones de los Globos de Oro 2026
Juez de control dejó sin efecto la acusación de fraude promovida por la Fiscalía General de Nuevo León en contra del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
Armando Castilla Galindo recuperó su libertad tras demostrarse que no había elementos para procesarlo

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington.

‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo