Aseguran más de un millón de litros de posible hidrocarburo en operativo de la FGR y SSPC en Nuevo León

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    Aseguran más de un millón de litros de posible hidrocarburo en operativo de la FGR y SSPC en Nuevo León
    FGR y SSPC aseguraron más de un millón de litros de posible hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, durante un cateo en un predio. FGR

Cateo en Cadereyta permitió localizar combustible, autotanques, tractocamiones y equipo de almacenamiento

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de más de un millón de litros de posible hidrocarburo durante un operativo realizado en el municipio de Cadereyta Jiménez, como resultado de labores de inteligencia desarrolladas en coordinación con diversas instituciones federales.

De acuerdo con un comunicado oficial, la acción fue realizada de manera conjunta por la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades señalaron que las investigaciones permitieron identificar un predio presuntamente utilizado para el almacenamiento de combustible de origen ilícito, por lo que se solicitó y ejecutó una orden de cateo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-tunel-catean-oficinas-y-domicilios-presuntamente-relacionadas-con-huachicol-en-nuevo-leon-KC21019571

OPERATIVO SE REALIZÓ EN UN PREDIO DEL LIBRAMIENTO ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

La diligencia fue encabezada por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León y contó con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el municipio de Cadereyta, una zona considerada estratégica para las actividades de transporte y almacenamiento de combustibles en la entidad.

Tras ingresar al predio, los agentes federales realizaron inspecciones en distintas áreas del inmueble, donde localizaron una importante cantidad de líquidos con características similares a hidrocarburos, así como equipo especializado para su manejo y almacenamiento.

MÁS DE UN MILLÓN DE LITROS DE POSIBLE HIDROCARBURO FUERON ASEGURADOS

Según la información proporcionada por la FGR, durante la intervención fueron asegurados aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo.

Además, las autoridades localizaron alrededor de 400 mil litros adicionales de un líquido color negro y amarillo cuya composición será determinada mediante los análisis periciales correspondientes.

En conjunto, el volumen de sustancias aseguradas supera el millón de litros, convirtiéndose en uno de los decomisos relevantes registrados recientemente en la entidad.

Los peritajes determinarán la naturaleza exacta de los líquidos localizados y su posible relación con actividades ilícitas vinculadas al manejo de combustibles.

DECOMISAN VEHÍCULOS Y EQUIPO INDUSTRIAL

Como parte del operativo, las autoridades federales aseguraron diversos vehículos y equipos presuntamente utilizados para el almacenamiento, traslado y manipulación de los productos localizados.

Entre los bienes asegurados se encuentran tractocamiones, frac tanks o tanques de almacenamiento industrial, autotanques, dollys para remolques, aproximadamente 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque tipo plataforma, motobombas, montacargas y plantas de energía eléctrica con remolque, además de otros equipos y herramientas relacionadas con las operaciones que se desarrollaban en el predio.

La cantidad y características del material localizado serán integradas a la carpeta de investigación abierta por las autoridades federales, con el objetivo de determinar su posible uso en actividades relacionadas con el almacenamiento y distribución de combustible.

Tras concluir las diligencias, tanto el inmueble como el hidrocarburo, vehículos y demás objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales federales.

Las autoridades federales indicaron que la carpeta de investigación permanecerá abierta con el objetivo de determinar el origen de los productos localizados, identificar posibles responsables y esclarecer las actividades que presuntamente se realizaban en el inmueble.

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INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN CURSO

La Fiscalía señaló que las indagatorias seguirán desarrollándose para establecer si el combustible asegurado tiene relación con actividades ilícitas y para determinar la posible participación de personas físicas o morales vinculadas con la operación del predio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas derivadas de este operativo ni han dado a conocer posibles líneas de investigación adicionales.

La FGR precisó que las actuaciones ministeriales continuarán conforme a derecho y que será el Ministerio Público de la Federación quien determine las acciones legales correspondientes contra quien o quienes resulten responsables de los hechos investigados.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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