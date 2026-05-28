Hallan túnel, catean oficinas y domicilios presuntamente relacionadas con huachicol en Nuevo León

Autoridades Federales y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizaron un nuevo túnel presuntamente utilizado en actividades relacionadas con el robo de combustible, conocido como huachicol, en Escobedo, Nuevo León. En un predio ubicado a un costado de bodegas en la colonia Nueva Castilla, sobre el Libramiento Noroeste, cuando personal de Seguridad Física de Pemex realizaba labores de inspección y limpieza en ductos con un aparato especializado para detectar anomalías y dar mantenimiento al flujo de combustible el miércoles 27 de mayo, lograron detectar irregularidades en la zona. Al recibir el reporte, autoridades acudieron al sitio y localizaron un pozo con aparentes conexiones subterráneas e iniciando una investigación para determinar el alcance del túnel huachicolero y a qué zona podría pertenecer. Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguarda el área y personal de Pemex realiza labores correspondientes para inspeccionar infraestructura y descartar riesgos. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, tampoco de la longitud del túnel; aunque fuentes de medios de comunicación mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer relación alguna con otras tomas clandestinas localizadas recientemente.

CATEAN DOMICILIOS Y EMPRESA PRESUNTAMENTE RELACIONADA CON CASO DE HUACHICOL Por la tarde del jueves, se realizaron otros operativos federales presuntamente relacionados con el tema de robo de combustible en la zona sur de la Zona Metropolitana de Monterrey. De acuerdo con medios de comunicación, la acción fue liderada por elementos de la Guardia Nacional, en compañía de agentes de la Fiscalía General de la República. El primero fue en el sector de Sierra Alta, dentro de una vivienda de la calle Valle de Tulipanes, en la colonia Rincón del Valle, II sector en Monterrey; donde vecino alertaron la presencia de elementos armados en compañía de detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y al exterior se encontraba la Guardia Nacional marcando un perímetro de vigilancia y revisando a las personas que llegaban al sector. Un operativo realizado en el sector privado Cerradas de Anáhuac, en Escobedo, Nuevo León. De acuerdo con lo informado, autoridades federales aseguraron un domicilio como parte de una investigación de huachicoleo. Elementos de la GN ingresaron a una residencia ubicada sobre la calle Cerradas del Peral, la cual quedó bajo resguardo y con sellos de una investigación por parte de las autoridades federales; hasta el momento no han compartido más detalles sobre la carpeta de investigación de dicho cateo. Mientras que en San Pedro Garza García, también se revisaron unas oficinas que la empresa tiene en la zona de Valle Oriente. En el lugar de las operaciones participó personal de la Guardia Nacional, brindado protección perimetral. Medios de comunicación local, señalan que se trata de la empresa Maqlub Transports, la cual se presenta como una compañía especializada en la venta de diésel, gasolina, aceites y grasas, así como en la recolección, transporte y manejo de residuos peligrosos.

MEGA TÚNEL DE HUACHICOL EN SANTA CATARINA La Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado 11 de mayo sobre el desmantelamiento de un túnel clandestino utilizado presuntamente para el robo de hidrocarburos en el estado de Nuevo León, el cual se encontraba conectado directamente a un poliducto de Petróleos Mexicanos. El anuncio fue realizado por el vocero de la FGR, Ulises Lara López, mediante un mensaje dirigido a medios de comunicación, en el que detalló los resultados de las investigaciones y operativos realizados por autoridades federales y estatales. La FGR detalló que agentes de la Agencia de Investigación Criminal localizaron la excavación dentro de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho TAD de Pemex, ubicada en el municipio de Santa Catarina. Tras realizar inspecciones en el sitio, los agentes identificaron que el túnel se extendía hacia un inmueble contiguo localizado sobre el antiguo camino a Villas de García, también en ese municipio. Posteriormente, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en el predio señalado, donde confirmaron que la excavación conectaba directamente con un poliducto de 18 pulgadas perteneciente a Pemex.

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