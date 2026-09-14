Aseguran miles de artículos sexuales en el Centro Histórico; mercancía supera los 2 mdp

Cerca de 7 mil juguetes y artículos sexuales para adultos fueron decomisados durante un operativo realizado en un establecimiento del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La mercancía tenía un valor aproximado de 2.07 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por las autoridades capitalinas.

El operativo se llevó a cabo en un local ubicado en el Callejón Flamencos, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) también intervino en la diligencia para revisar la documentación relacionada con los productos.

LOCAL NO ACREDITÓ EL ORIGEN DE LA MERCANCÍA

Durante la inspección, las autoridades detectaron que el establecimiento no contaba con los documentos necesarios para acreditar la adquisición y comercialización legal de los artículos dentro de México.

La revisión tuvo como objetivo verificar el origen de los productos y comprobar que su venta cumpliera con las disposiciones correspondientes.

Ante la falta de documentación, las autoridades procedieron con el aseguramiento de la mercancía localizada en el establecimiento.