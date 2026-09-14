Aseguran miles de artículos sexuales en el Centro Histórico; mercancía supera los 2 mdp
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El local no pudo acreditar la procedencia legal de la mercancía.
Cerca de 7 mil juguetes y artículos sexuales para adultos fueron decomisados durante un operativo realizado en un establecimiento del Centro Histórico de la Ciudad de México.
La mercancía tenía un valor aproximado de 2.07 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por las autoridades capitalinas.
El operativo se llevó a cabo en un local ubicado en el Callejón Flamencos, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Marina (Semar).
Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) también intervino en la diligencia para revisar la documentación relacionada con los productos.
LOCAL NO ACREDITÓ EL ORIGEN DE LA MERCANCÍA
Durante la inspección, las autoridades detectaron que el establecimiento no contaba con los documentos necesarios para acreditar la adquisición y comercialización legal de los artículos dentro de México.
La revisión tuvo como objetivo verificar el origen de los productos y comprobar que su venta cumpliera con las disposiciones correspondientes.
Ante la falta de documentación, las autoridades procedieron con el aseguramiento de la mercancía localizada en el establecimiento.
ASEGURAN MILES DE PRODUCTOS PARA ADULTOS
Como parte del operativo fueron aseguradas 110 cajas de cartón y 128 bolsas negras, en las que se encontraba almacenada la mercancía.
En total, se contabilizaron cerca de 7 mil artículos de uso íntimo para adultos, cuyo valor comercial fue estimado en más de dos millones de pesos.
Después de la revisión, los paquetes fueron sellados para mantener bajo resguardo los productos asegurados.
La mercancía quedó bajo custodia de elementos de la SSC y posteriormente fue trasladada a instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas en la alcaldía Iztacalco.
OPERATIVO FORMA PARTE DE REVISIONES EN CDMX
El aseguramiento se suma a otros operativos realizados durante 2026 en distintos puntos de la Ciudad de México para detectar mercancía cuya procedencia legal no pueda ser comprobada.
Las autoridades capitalinas han efectuado revisiones en establecimientos y puestos de diferentes alcaldías, con especial atención en zonas comerciales del Centro Histórico.
En estos procedimientos se verifica que los comerciantes cuenten con documentación que permita comprobar el origen de los productos.
¿QUÉ PASA CON LA MERCANCÍA ASEGURADA?
Una vez realizado el decomiso, los artículos permanecen bajo custodia de las autoridades mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.
La falta de documentos para acreditar la procedencia de mercancías puede derivar en su aseguramiento durante una revisión administrativa.
En el caso del establecimiento ubicado en el Callejón Flamencos, la autoridad continuará con el procedimiento correspondiente para determinar la situación legal de los productos asegurados.