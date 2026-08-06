Asesinan a 12 influencers en la llamada guerra entre la Mayiza contra los Chapitos en Sinaloa

La cifra comprende desde septiembre de 2024, cuando inició el conflicto armado entre ambos grupos del Cártel de Sinaloa --tras el secuestro y traslado a EU de Ismael “El Mayo” Zambada--.

Doce influencers asesinados es otro de los saldos de la guerra entre La Mayiza y Los Chapitos.

Las agresiones mortales registran 10 víctimas dentro del territorio sinaloense -con una alta concentración de ataques armados en el sector urbano Tres Ríos de Culiacán- y dos casos ocurridos en otras entidades contra figuras ligadas a brazos de estas facciones.

La Fiscalía General del Estado y el Gabinete de Seguridad Federal indagan la utilización de estas figuras públicas en esquemas de financiamiento, lavado de dinero y difusión de propaganda criminal.

El último crimen a un influencer, fue contra el creador de contenido César Gastélum, conocido como “Cesarín”, registrado la noche del pasado martes, mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales frente a una franquicia de comida rápida.

Dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta le dispararon directamente a la cabeza en el área del autoservicio sobre el bulevar Sánchez Alonso en Culiacán.

El Gabinete de Seguridad Nacional informó que la investigación revisa el contenido publicado por la víctima para esclarecer el móvil de la agresión.

El informe oficial analiza el metraje grabado previo a su muerte, en el cual Gastélum hacía ademanes tocándose la visera del sombrero mientras sonaba una canción vinculada a la facción de los Mayos y pronunciaba la frase “¿Arriba quién, Ramón? ‘Puro Mayo’”.

Presuntamente el sombrero es una señal de identidad entre los influencers de Sinaloa que se identifican con La Mayiza.