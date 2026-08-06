Sólo 4 de cada 10 aspirantes obtendrán un lugar en la UNAM

Esta evaluación concentrará a los aspirantes que fueron admitidos y a quienes obtuvieron puntajes iguales o superiores a los mínimos de ingreso observados en años anteriores para la misma carrera, plantel y modalidad.

De los 58 mil 400 aspirantes convocados por la UNAM al examen de control presencial, apenas cuatro de cada 10 podrán conservar uno de los 21 mil 962 lugares de ingreso a licenciatura disponibles para el ciclo escolar 2026-2027.

Los resultados definirán la asignación definitiva de los espacios disponibles.

La demanda de ingreso a licenciatura en la Máxima Casa de Estudios se ha mantenido en niveles superiores a los 150 mil aspirantes.

En 2026 se registraron 191 mil 306 jóvenes y 158 mil 712 presentaron el examen; de ellos, 21 mil 962 obtuvieron un lugar por concurso de selección.

La decisión de aplicar una prueba de control presencial se tomó después de que especialistas identificaron variaciones atípicas en los resultados del examen en línea.

Entre los hallazgos reportados se encuentra que la proporción de aspirantes con más de 100 aciertos pasó de 3.5% a 16.3%, mientras que quienes superaron los 110 reactivos correctos aumentaron de 0.9% a 5.5%.

Para Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y coordinador del Programa de Educación y Anticorrupción de México Evalúa, la aplicación de los exámenes presenciales de control debe garantizar que las distintas versiones que se utilizarán en las diferentes sedes sean diferentes entre sí para evitar filtraciones y llevar a buen término el proceso de selección de quienes obtengan los mayores puntajes.

El experto señala que lo ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) forma parte de una serie de problemas recientes en materia educativa, y cuestionó la forma en la que se han implementado distintos procesos de evaluación.

Menciona también el caso de la evaluación para promoción horizontal de docentes, donde algunos profesores tendrán que repetir el examen por irregularidades como el uso indebido de celulares, intentos de suplantación y fallas de la autoridad al aplicar versiones incorrectas de la prueba.

Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, subraya que la convocatoria a una prueba de control para 58 mil 400 aspirantes refleja la magnitud del desafío que enfrenta la UNAM para preservar la credibilidad de su proceso de admisión.

Indica que en un escenario donde sólo cuatro de cada 10 convocados podrán acceder a uno de los lugares disponibles, cualquier duda sobre la integridad de la evaluación adquiere un impacto directo sobre la percepción de justicia y mérito entre los jóvenes participantes.Apunta que la aplicación de una prueba presencial constituye una respuesta necesaria para fortalecer la confianza en los resultados, pero argumenta que el éxito de la medida dependerá de la solidez de los controles implementados.

El especialista señala que será indispensable garantizar versiones diferenciadas del examen, protocolos estrictos de seguridad y mecanismos transparentes de supervisión que permitan acreditar que la selección se realiza en condiciones de equidad.