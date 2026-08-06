Sólo 4 de cada 10 aspirantes obtendrán un lugar en la UNAM

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sólo 4 de cada 10 aspirantes obtendrán un lugar en la UNAM
    La demanda de ingreso a licenciatura en la Máxima Casa de Estudios se ha mantenido en niveles superiores a los 150 mil aspirantes. CUARTOSCURO

Esta evaluación concentrará a los aspirantes que fueron admitidos y a quienes obtuvieron puntajes iguales o superiores a los mínimos de ingreso

De los 58 mil 400 aspirantes convocados por la UNAM al examen de control presencial, apenas cuatro de cada 10 podrán conservar uno de los 21 mil 962 lugares de ingreso a licenciatura disponibles para el ciclo escolar 2026-2027.

Esta evaluación concentrará a los aspirantes que fueron admitidos y a quienes obtuvieron puntajes iguales o superiores a los mínimos de ingreso observados en años anteriores para la misma carrera, plantel y modalidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/carecen-de-un-credito-para-adquirir-vivienda-20-millones-de-empleados-formales-CA22662022

Los resultados definirán la asignación definitiva de los espacios disponibles.

La demanda de ingreso a licenciatura en la Máxima Casa de Estudios se ha mantenido en niveles superiores a los 150 mil aspirantes.

En 2026 se registraron 191 mil 306 jóvenes y 158 mil 712 presentaron el examen; de ellos, 21 mil 962 obtuvieron un lugar por concurso de selección.

La decisión de aplicar una prueba de control presencial se tomó después de que especialistas identificaron variaciones atípicas en los resultados del examen en línea.

Entre los hallazgos reportados se encuentra que la proporción de aspirantes con más de 100 aciertos pasó de 3.5% a 16.3%, mientras que quienes superaron los 110 reactivos correctos aumentaron de 0.9% a 5.5%.

Para Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y coordinador del Programa de Educación y Anticorrupción de México Evalúa, la aplicación de los exámenes presenciales de control debe garantizar que las distintas versiones que se utilizarán en las diferentes sedes sean diferentes entre sí para evitar filtraciones y llevar a buen término el proceso de selección de quienes obtengan los mayores puntajes.

El experto señala que lo ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) forma parte de una serie de problemas recientes en materia educativa, y cuestionó la forma en la que se han implementado distintos procesos de evaluación.

Menciona también el caso de la evaluación para promoción horizontal de docentes, donde algunos profesores tendrán que repetir el examen por irregularidades como el uso indebido de celulares, intentos de suplantación y fallas de la autoridad al aplicar versiones incorrectas de la prueba.

Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, subraya que la convocatoria a una prueba de control para 58 mil 400 aspirantes refleja la magnitud del desafío que enfrenta la UNAM para preservar la credibilidad de su proceso de admisión.

Indica que en un escenario donde sólo cuatro de cada 10 convocados podrán acceder a uno de los lugares disponibles, cualquier duda sobre la integridad de la evaluación adquiere un impacto directo sobre la percepción de justicia y mérito entre los jóvenes participantes.Apunta que la aplicación de una prueba presencial constituye una respuesta necesaria para fortalecer la confianza en los resultados, pero argumenta que el éxito de la medida dependerá de la solidez de los controles implementados.

El especialista señala que será indispensable garantizar versiones diferenciadas del examen, protocolos estrictos de seguridad y mecanismos transparentes de supervisión que permitan acreditar que la selección se realiza en condiciones de equidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aspirantes
estudiantes

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El mejor papel

El mejor papel
NosotrAs: Y el encuentro entre el derecho y el feminismo

NosotrAs: Y el encuentro entre el derecho y el feminismo
Señalan que el informe constituye el inicio de un proceso permanente de evaluación, cuyos resultados servirán para orientar la toma de decisiones en materia de seguridad y soberanía energética.

Gobierno de Sheinbaum presenta primera evaluación sobre la explotación de gas natural no convencional en Coahuila, Tamaulipas y NL
El siguiente reto para que una mayor cantidad de trabajadores formales pueda comprar una casa o departamento es el salario.

Carecen de un crédito para adquirir vivienda 20 millones de empleados formales
Conoce los requisitos del Fondo de Pensiones para el Bienestar 2026 y quiénes pueden recibir un complemento de hasta 17 mil 885.85 pesos al mes.

Sheinbaum le deposita más de 17 mil pesos al mes a todos los trabajadores y pensionados que presenten esta documentación y cumplan estos requisitos
La SEP y la autoridad educativa de CDMX cambiarán la selección de escoltas escolares en 2026-2027. Conoce cómo funcionará el nuevo esquema.

SEP cambia reglas de Escoltas Escolares... ya no serán por buenas calificaciones sino por equidad e inclusión
Galilea Montijo anunció que, a diferencia de la primera semana, cada habitante tendría que señalar a tres compañeros dentro del confesionario.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿quiénes son los nominados de la segunda semana?
Lionel Messi marcó dos veces y participó en otro gol para conducir la remontada del Inter Miami ante Atlético de San Luis.

Leagues Cup 2026: Messi lidera victoria del Inter Miami 4-2 ante Atlético de San Luis