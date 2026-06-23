Atacan a balazos a exalcalde de Miahuatlán en Oaxaca; un escolta murió y dos personas resultaron heridas

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    Atacan a balazos a exalcalde de Miahuatlán en Oaxaca; un escolta murió y dos personas resultaron heridas
    La FGEO investiga el ataque contra el exalcalde José Alberto Martínez Luna en Miahuatlán; un escolta falleció y continúan los operativos. REDES SOCIALES

José Alberto Martínez Luna resultó herido en una agresión armada en Oaxaca; un escolta murió y otro fue hospitalizado

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, José Alberto Martínez Luna, fue víctima de una agresión armada ocurrida durante la tarde del 22 de junio en ese municipio de la región Sierra Sur.

Como resultado del ataque, un integrante de su escolta perdió la vida, mientras que el exfuncionario y otro elemento de seguridad resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGEO, los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco, donde se registró la agresión con disparos de arma de fuego.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atacan-a-balazos-a-alcalde-en-oaxaca-GB21319618

UN ESCOLTA MUERE Y DOS PERSONAS SON INGRESADAS AL HOSPITAL

La Fiscalía detalló que el escolta identificado con las iniciales J.C.P. falleció en el interior del vehículo en el que viajaba, luego de recibir impactos de arma de fuego durante el ataque.

Posteriormente, dos personas ingresaron a un centro hospitalario para recibir atención médica. Entre ellas se encontraba el exalcalde, identificado por las autoridades con las iniciales J.A.M.L., así como un segundo escolta.

La institución señaló que ambos lesionados se reportan estables.

FISCALÍA ACTIVA OPERATIVO DE BÚSQUEDA PARA DAR CON LOS RESPONSABLES

Tras los hechos, la Fiscalía informó que se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación ministerial para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

En un comunicado, la dependencia señaló que realiza las investigaciones correspondientes y que, junto con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mantiene un operativo conjunto, interinstitucional y coordinado en Miahuatlán de Porfirio Díaz y municipios cercanos.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca realiza las investigaciones correspondientes y, junto con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, llevan a cabo un operativo conjunto, interinstitucional y coordinado para dar con los responsables de la agresión con disparos de arma de fuego ocurrida la tarde de este lunes”, informó la dependencia.

PERITOS RECABARON EVIDENCIAS EN EL LUGAR

La FGEO indicó que personal ministerial, pericial y de investigación trabaja en el procesamiento de la escena con el objetivo de reunir indicios que permitan establecer la identidad de los agresores.

Las autoridades señalaron que las diligencias se realizan bajo criterios técnicos y científicos para fortalecer las líneas de investigación abiertas tras el ataque.

Asimismo, se informó que la recopilación de evidencias busca determinar la mecánica de los hechos y la posible participación de los responsables.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inconsistencias-en-caso-de-presunto-secuestro-de-nancy-napoles-alcaldesa-de-tenancingo-JH21511549

PARTICIPAN FUERZAS ESTATALES Y FEDERALES

Como parte del despliegue de seguridad, la Fiscalía señaló que participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policía Estatal y Guardia Nacional.

Las corporaciones instalaron puntos de revisión en distintos accesos y vías de comunicación de la zona con el propósito de localizar a los atacantes.

El operativo se mantiene activo en Miahuatlán de Porfirio Díaz y localidades cercanas mientras continúan las investigaciones relacionadas con la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer posibles móviles del ataque. Las indagatorias continúan en curso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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