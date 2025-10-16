Asesinan a bebé en ataque armado a taller de motos, en Acapulco

Una profunda consternación ha causado entre los habitantes de Acapulco la muerte de un bebé de apenas nueve meses de edad, quien perdió la vida la tarde del miércoles tras resultar herido en un ataque armado ocurrido en la colonia Ciudad Renacimiento, una de las zonas más pobladas y conflictivas de este puerto.

Los hechos ocurrieron poco antes de la una de la tarde del miércoles, cuando un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en un taller de motocicletas ubicado entre las calles Circuito Interior y Costa Azul, en plena zona urbana de la colonia Renacimiento.

Según reportes de testigos presenciales, los agresores llegaron al lugar a bordo de un vehículo y sin mediar palabra comenzaron a disparar contra el establecimiento. En cuestión de segundos, el ataque dejó escenas de pánico y confusión entre las personas que se encontraban en las inmediaciones del taller.

En el lugar se encontraba un cliente que había llevado su motocicleta a reparar. Lo acompañaba su hijo, un bebé de tan solo nueve meses, a quien sostenía en brazos mientras esperaba ser atendido. Durante la ráfaga de disparos, el pequeño fue alcanzado por una bala en el abdomen.

Tras el ataque, y con ayuda de vecinos, el padre del menor lo trasladó de emergencia al hospital Donato G. Alarcón, ubicado también en la zona de Renacimiento. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, el infante falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida.

Al lugar del ataque acudieron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Ministerial, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. En la escena del crimen únicamente se encontraron varios casquillos percutidos, sin que se reportaran otras personas heridas o fallecidas en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre posibles responsables o móviles del ataque, aunque se presume que podría estar relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en la zona. Tampoco se ha confirmado si el taller o alguno de sus empleados era el objetivo del ataque.

La noticia ha generado un profundo sentimiento de indignación en redes sociales y entre los vecinos del área, quienes exigen justicia y mayor seguridad en una colonia que desde hace años sufre los estragos de la violencia y la impunidad.

Organismos de derechos humanos y colectivos ciudadanos también se han pronunciado, calificando el hecho como un acto inaceptable que pone de manifiesto la grave situación de violencia que vive Acapulco y el estado de Guerrero en general.

El asesinato del menor se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en diferentes puntos del estado, lo que refleja la compleja situación de seguridad que enfrentan muchas comunidades. A pesar de los operativos implementados por las autoridades, los niveles de violencia en zonas como Ciudad Renacimiento siguen siendo alarmantes.