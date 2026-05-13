Asesinan a dirigente municipal de Morena en Chihuahua

En un ataque armado, fue asesinada Lucía Guadalupe Mora Ávalos, dirigente de Morena en el municipio de Valle de Allende, Chihuahua. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, confirmó y lamentó el crimen, a la vez que criticó el abandono de seguridad en la entidad gobernada por la panista María Eugenia Campos.

“El asesinato de nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora no puede tratarse como un hecho aislado. Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz”.

“Mientras #Chihuahua se convierte en la entidad más violenta del país, la gobernadora @MaruCampos_G parece más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero que por asumir su responsabilidad con el pueblo”, posteó Montiel en redes sociales. Autoridades de la Fiscalía de Chihuahua detallaron que Mora Ávalos, de 53 años de edad, presentó heridas producidas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con medios locales, la líder morenista fue agredida cuando llegaba por la noche a su casa, mientras que el cuerpo fue encontrado dentro de una camioneta.

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