$!Asesinan a Efrén Neftalí Adame García, líder sindical de la CTM, en pleno Centro de Marquelia

Efrén Neftalí Adame García, dirigente de la sección 110 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio de Marquelia, fue asesinado la tarde de este viernes 14 de noviembre en el Centro de esa localidad, ubicada en la región Costa Chica de Guerrero. La víctima era hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, quien ha gobernado ese municipio en tres periodos. El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas, a unos metros del Zócalo municipal. De acuerdo con reportes oficiales, hombres armados ingresaron a una tienda donde Adame García se encontraba acompañado por una de sus hijas. En el lugar le dispararon en al menos siete ocasiones.

ASESINAN A BALAZOS A LÍDER SINDICAL DE LA CTM EN CENTRO DE MARQUELIA El dirigente sindical, también conocido como "Tali", murió en el sitio debido a las lesiones provocadas por impactos de bala en la cabeza. Su cuerpo quedó tendido entre la banqueta y la entrada del establecimiento identificado como "Súper lácteos Marquelia". Tras el ataque, elementos policiacos acordonaron la zona para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre el posible móvil del crimen ni sobre personas detenidas en relación con los hechos. EFRÉN NEFTALI ASUMIÓ EL CARGO EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE; SU PADRE FUE GOBERNADOR EN 3 OCASIONES Adame García había asumido el cargo como líder de la sección 110 de la CTM el pasado 8 de septiembre. Su padre, Efrén Adame Montalván, gobernó Ometepec en los periodos 2008-2012, 2018-2021 y 2021-2024. En agosto de este año fue vinculado a proceso por presuntos delitos electorales, procedimiento que se mantiene en curso ante las autoridades judiciales. Tras darse a conocer el asesinato, el senador Manuel Añorve Baños emitió un mensaje en el que expresó sus condolencias a la familia de la víctima. "Lamento profundamente el fallecimiento de Efrén Neftalí Adame García, hijo de mi amigo Efrén Adame Montalván, expresidente municipal de Ometepec. Me uno al dolor que embarga a su familia y comparto con ellos mis oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", declaró.

Las autoridades continúan investigando el asesinato de Efrén Neftalí Adame García, ocurrido la tarde del viernes 14 de noviembre en un establecimiento en el centro de Marquelia, donde se encontraba acompañado de su hija.