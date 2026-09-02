Asesinan a estudiante de 17 años frente a Ciudad Universitaria en Culiacán

Tras un ataque armado frente a Ciudad Universitaria esta mañana del 2 de septiembre, muere un adolescente de 17 años quien ha sido identificado como Junior Alexis “N”, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración den la UAS en Culiacán.

Según los informes locales, la víctima habría sido atacada al rededor de las 10:20 horas mientras se encontraba en la parada de camiones sobre el bulevar Universitarios y avenidas Demócrito.

El adolescente murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. La agresión ocurrió mientras había más estudiantes en la zona, pero ninguno mas resultó lesionado.

De acuerdo con información previa, Junior habría sido privado de su libertad durante junio del año pasado, visto última vez en las calles de la colonia Los Huizaches.