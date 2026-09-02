Asesinan a estudiante de 17 años frente a Ciudad Universitaria en Culiacán

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    Asesinan a estudiante de 17 años frente a Ciudad Universitaria en Culiacán
    Junior Alexis “N”, víctima de un ataque de bala frente a Ciudad Universitaria en Culiacán X
    Asesinan a estudiante de 17 años frente a Ciudad Universitaria en Culiacán

Junior Alexis “N”, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración en la UAS quien el año pasado ya habría sufrido ser privado de su libertad

Tras un ataque armado frente a Ciudad Universitaria esta mañana del 2 de septiembre, muere un adolescente de 17 años quien ha sido identificado como Junior Alexis “N”, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración den la UAS en Culiacán.

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Según los informes locales, la víctima habría sido atacada al rededor de las 10:20 horas mientras se encontraba en la parada de camiones sobre el bulevar Universitarios y avenidas Demócrito.

El adolescente murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. La agresión ocurrió mientras había más estudiantes en la zona, pero ninguno mas resultó lesionado.

De acuerdo con información previa, Junior habría sido privado de su libertad durante junio del año pasado, visto última vez en las calles de la colonia Los Huizaches.

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Tras su desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió un comunicado para solicitar información que ayudara a localizarlo. Pero con el paso de los días el joven logró regresar a casa para después retomar su vida cotidiana, hasta un año después donde el día de hoy fue víctima de un ataque.

Elementos de la Fiscalía y demás corporaciones estatales acudieron al sitio para acordonar y realizar las investigaciones correspondientes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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