Sorprende el regreso a clases, dejan corona fúnebre y amenaza en colegio de Culiacán

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México
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    Sorprende el regreso a clases, dejan corona fúnebre y amenaza en colegio de Culiacán
    Corona fúnebre y mensaje de amenaza en el Colegio Inglés de Durango, Culiacán. X

El hecho fue difundido por medios locales a través de la red social X, donde además atribuyen al grupo delictivo “La Mayiza” como responsable

Fue en el Colegio Inglés de Durango, en Culiacán, cuando en la mañana de este lunes 31 de agosto se encontró a las afueras del colegio una corona fúnebre junto a un mensaje de amenaza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/regreso-a-clases-2026-2027-28-millones-de-estudiantes-vuelven-a-las-aulas-en-mexico-EI23182633

El hecho ocurrió durante la madrugada del 31 de agosto, pero fue por la mañana cuando la noticia fue difundida por medios los locales tras el hallazgo por parte del personal del colegio así como los estudiantes.

Después de que autoridades quitaran la corona y borraran el mensaje, la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, informó que se mantiene comunicación con las autoridades del colegio y que las actividades escolares se desarrollarían con normalidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-cinco-cuerpos-en-maravatio-guanajuato-todos-presentaban-heridas-de-bala-PI23181842

Publicaciones locales informan que el ejército ya habría desplegado un operativo a los al rededores.

Según el reporte de algunos medios, el acto estaría a cargo del grupo delictivo “La Mayiza” quien desde semanas atrás ha tenido mucha presencia en el municipio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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