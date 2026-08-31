Sorprende el regreso a clases, dejan corona fúnebre y amenaza en colegio de Culiacán

Fue en el Colegio Inglés de Durango, en Culiacán , cuando en la mañana de este lunes 31 de agosto se encontró a las afueras del colegio una corona fúnebre junto a un mensaje de amenaza.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 31 de agosto, pero fue por la mañana cuando la noticia fue difundida por medios los locales tras el hallazgo por parte del personal del colegio así como los estudiantes.

Después de que autoridades quitaran la corona y borraran el mensaje, la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, informó que se mantiene comunicación con las autoridades del colegio y que las actividades escolares se desarrollarían con normalidad.