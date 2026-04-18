Asesinan a exdirector de Seguridad Pública de Puerto Vallarta en ataque armado; hieren a su esposa e hija

De acuerdo con reportes oficiales, la agresión se registró alrededor de las 9:00 horas sobre la carretera 544, en el cruce con Prolongación Reforma, en la zona conocida como El Camichín.

El exdirector de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta , René Méndez Vázquez, fue asesinado la mañana de este viernes durante un ataque armado registrado en la delegación de Ixtapa. En el mismo hecho, su esposa y su hija resultaron lesionadas.

El exmando policiaco fue localizado sin vida al interior de un vehículo KIA color rojo, estacionado junto a una purificadora de agua. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala.

ESPOSA E HIJA RESULTARON HERIDAS DURANTE ATAQUE A EXDIRECTOR DE SEGURIDAD DE PUERTO VALLARTA

La Fiscalía del Estado informó que la esposa y la hija del exfuncionario, de 47 y 17 años de edad, respectivamente, resultaron heridas durante el ataque.

Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Además, versiones locales señalaron que una persona que se encontraba en la purificadora de agua contigua también habría resultado lesionada y fue atendida por paramédicos.

SURGEN VERSIONES SOBRE LOS AGRESORES

En una primera versión, la autoridad estatal indicó que el ataque habría sido perpetrado por un hombre a bordo de una motocicleta, quien posteriormente se dio a la fuga.

Sin embargo, otras versiones refieren que en la agresión participaron varios sujetos que viajaban en dos camionetas y que habrían utilizado armas largas para disparar contra el vehículo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la mecánica del ataque.

EJECUTAN OPERATIVO DE SEGURIDAD; NO SE REPORTAN DETENIDOS

Tras el reporte, se desplegó un operativo de seguridad en la zona con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

Al sitio acudieron agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el procesamiento de la escena, aseguró indicios y efectuó el traslado del cuerpo al anfiteatro para la necropsia de ley.