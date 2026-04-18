Asesinan a exdirector de Seguridad Pública de Puerto Vallarta en ataque armado; hieren a su esposa e hija

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México
/ 18 abril 2026
    Asesinan a exdirector de Seguridad Pública de Puerto Vallarta en ataque armado; hieren a su esposa e hija
    Matan a exdirector de Seguridad de Puerto Vallarta en ataque armado; su esposa e hija resultaron heridas en Ixtapa, Jalisco; no hay detenidos VANGUARDIA

El exmando policiaco fue asesinado dentro de su vehículo en Ixtapa; su esposa e hija resultaron heridas tras el ataque armado registrado en la carretera 544

El exdirector de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, René Méndez Vázquez, fue asesinado la mañana de este viernes durante un ataque armado registrado en la delegación de Ixtapa. En el mismo hecho, su esposa y su hija resultaron lesionadas.

De acuerdo con reportes oficiales, la agresión se registró alrededor de las 9:00 horas sobre la carretera 544, en el cruce con Prolongación Reforma, en la zona conocida como El Camichín.

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El exmando policiaco fue localizado sin vida al interior de un vehículo KIA color rojo, estacionado junto a una purificadora de agua. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala.

ESPOSA E HIJA RESULTARON HERIDAS DURANTE ATAQUE A EXDIRECTOR DE SEGURIDAD DE PUERTO VALLARTA

La Fiscalía del Estado informó que la esposa y la hija del exfuncionario, de 47 y 17 años de edad, respectivamente, resultaron heridas durante el ataque.

Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Además, versiones locales señalaron que una persona que se encontraba en la purificadora de agua contigua también habría resultado lesionada y fue atendida por paramédicos.

SURGEN VERSIONES SOBRE LOS AGRESORES

En una primera versión, la autoridad estatal indicó que el ataque habría sido perpetrado por un hombre a bordo de una motocicleta, quien posteriormente se dio a la fuga.

Sin embargo, otras versiones refieren que en la agresión participaron varios sujetos que viajaban en dos camionetas y que habrían utilizado armas largas para disparar contra el vehículo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la mecánica del ataque.

EJECUTAN OPERATIVO DE SEGURIDAD; NO SE REPORTAN DETENIDOS

Tras el reporte, se desplegó un operativo de seguridad en la zona con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

Al sitio acudieron agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el procesamiento de la escena, aseguró indicios y efectuó el traslado del cuerpo al anfiteatro para la necropsia de ley.

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TRAYECTORIA DE EXDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PUERTO VALLARTA

René Méndez Vázquez se desempeñó como director de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta entre 2018 y 2021 y contaba con una trayectoria de más de 18 años dentro de la policía municipal.

Durante su carrera, también fungió como enlace municipal y suplente ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. De acuerdo con la información disponible, al momento del ataque ya no formaba parte activa de la corporación.

En 2019 participó en un operativo contra un presunto responsable de múltiples robos a negocios, durante el cual resultó herido en el rostro.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Con información de Proceso

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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