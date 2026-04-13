Suman nueve ‘ejecutados’ y decapitados en Tabasco

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Noticias
/ 13 abril 2026
    Suman nueve ‘ejecutados’ y decapitados en Tabasco
    Junto a las bolsas y neveras se dejó un mensaje con amenazas; en el estado ya se contabilizan nueve casos similares en 2026. ESPECIAL

El hallazgo de restos humanos en la carretera Villahermosa–Frontera activó un operativo estatal y una investigación de la Fiscalía en Centro

VILLAHERMOSA, TAB.- Dos hombres se sumaron a las cifras de víctimas atribuidas al crimen organizado en Tabasco, luego de que durante las primeras horas de este lunes se reportara el hallazgo de restos humanos en la Villa Macultepec, municipio de Centro.

Vecinos alertaron a las autoridades de que, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Villahermosa–Frontera, fueron localizadas dos bolsas negras con restos humanos abandonadas en el sitio.

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En el lugar también fueron halladas dos neveras de unicel, en cuyo interior se encontraban dos cabezas humanas, además de una cartulina con mensajes de amenaza y referencias al grupo criminal “La Barredora”, que se atribuyó el crimen.

Tras el reporte ciudadano, elementos de la policía estatal arribaron para acordonar la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició la carpeta de investigación correspondiente.

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Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y la realización de pruebas periciales orientadas a su identificación.

Este caso se suma a otros hallazgos registrados en la región. El 7 de abril fueron localizadas dos personas ejecutadas y decapitadas en distintas comunidades de Centro y Nacajuca, según los reportes difundidos en esos días.

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En febrero se notificaron los primeros hechos: el 21 de ese mes se reportó una decapitación en la carretera a la ranchería Río Viejo primera sección, en Centro, y el 25 de febrero se registró otro caso en la ranchería Acachapán y Colmena primera sección, también en Centro, con una nevera de unicel y una cartulina con amenazas.

Durante marzo continuaron los reportes: el 4 de marzo se informó de otro caso en inmediaciones de la colonia La Manga 1, en Centro; el 5 de marzo se reportó uno más en el Ejido Marín, en Cunduacán; y la noche del 31 de marzo se localizó otra víctima, cuya cabeza estaba en una hielera de unicel junto a la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia José María Pino Suárez, Centro, acompañada de un cartel con amenazas.

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