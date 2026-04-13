Asesinan a Roberto Chávez, ambientalista en contra de la tala de árboles en Michoacán

El 13 de abril se reportó que el ambientalista Roberto Chávez fue asesinado durante un tiroteo el domingo en la noche. Se identificó que el ataque fue generado por dos hombres armados, presuntamente vinculados al crimen organizado en la sierra del municipio de Madero, Michoacán.

Medios han destacado que el ambientalista Roberto Chávez, quien era activista en contra de la tala de árboles, iba a formalizar, supuestamente, una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, en relación a sus atacantes.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a 55 años a feminicida de Evelin en Metepec; crimen ocurrió en transporte público

Las autoridades de la fiscalía registraron el incidente a las 22:30 horas. El tiroteo ocurrió en las inmediaciones del pueblo El Sangarro. Testigos narraron que los atacantes interceptaron a Roberto Chávez mientras caminaba con su familia, tras haber cenado en una fonda local. Se detalló que la víctima falleció en el acto.

¿QUIÉN ERA ROBERTO CHÁVEZ?

El ambientalista y activista Roberto Chávez era miembro del Comité de Defensa Ambiental de El Sangarro. La organización denunciaba la tala de árboles ilegales en la región, al igual que reportaba las actividades de grupos criminales que se escondían en la zona.

Las autoridades lograron detener a cuatro presuntos integrantes del cártel de Los Sierra, organización criminal que obra en la región y ha sido señalada por atacar a los pobladores. La sierra de Madero, en Michoacán, se extiende por los municipios de Tacámbaro, Morelia, Charo, Tzitzio, Tiquicheo y Acuitzio del Canje.