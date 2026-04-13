Asesinan a Roberto Chávez, ambientalista en contra de la tala de árboles en Michoacán

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México
/ 13 abril 2026
    Asesinan a Roberto Chávez, ambientalista en contra de la tala de árboles en Michoacán
    Asesinan ambientalista Roberto Chávez Vanguardia

En México, del 2020 al 2024, se han registrado 123 homicidios de ambientalistas y activistas, según el CEMDA

El 13 de abril se reportó que el ambientalista Roberto Chávez fue asesinado durante un tiroteo el domingo en la noche. Se identificó que el ataque fue generado por dos hombres armados, presuntamente vinculados al crimen organizado en la sierra del municipio de Madero, Michoacán.

Medios han destacado que el ambientalista Roberto Chávez, quien era activista en contra de la tala de árboles, iba a formalizar, supuestamente, una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, en relación a sus atacantes.

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Las autoridades de la fiscalía registraron el incidente a las 22:30 horas. El tiroteo ocurrió en las inmediaciones del pueblo El Sangarro. Testigos narraron que los atacantes interceptaron a Roberto Chávez mientras caminaba con su familia, tras haber cenado en una fonda local. Se detalló que la víctima falleció en el acto.

¿QUIÉN ERA ROBERTO CHÁVEZ?

El ambientalista y activista Roberto Chávez era miembro del Comité de Defensa Ambiental de El Sangarro. La organización denunciaba la tala de árboles ilegales en la región, al igual que reportaba las actividades de grupos criminales que se escondían en la zona.

Las autoridades lograron detener a cuatro presuntos integrantes del cártel de Los Sierra, organización criminal que obra en la región y ha sido señalada por atacar a los pobladores. La sierra de Madero, en Michoacán, se extiende por los municipios de Tacámbaro, Morelia, Charo, Tzitzio, Tiquicheo y Acuitzio del Canje.

Este grupo ha sido vinculado a los ataques que sufrió el ambientalista Javier Gómez, el 6 de noviembre del 2025; y al asesinato del maestro mezcalero Sergio Rangel, el 22 de mayo del 2025.

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Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre 2020 y 2024 se documentaron 123 homicidios de ambientalistas y activistas a favor de la protección de animales.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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