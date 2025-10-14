Asesinan a Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, informa Indira Vizcaíno

La expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, y que recientemente se desempeñaba como regidora, Gabriela Mejía Martínez, más conocida como Gaby Mejía, fue asesinada mientras viajaba en una camioneta con otra persona. Según lo informado por la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, la exalcaldesa sufrió un ataque armado donde perdió la vida y otra persona, que viajaba con ella, resultó lesionada. “Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada”, escribió en X. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Colima detiene a sujeto buscado por el FBI por delitos de posesión de drogas

Vizcaíno repudió el hecho violento y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva y expedita. Por otro lado, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a colaborar con todas las herramientas a su alcance para esclarecer los hechos. Destacando que las y los colimenses rechazan la violencia en el Estado y enfatizó la necesidad de mantenerse unidos “ante quines buscan arrebatar la tranquilidad de la población”. FGE inició una carpeta de investigación con respectiva de género, tras la agresión de un disparo de arma de fuego en la que perdió la vida Mejía. TE PUEDE INTERESAR: ‘Nos invadieron las fuerzas armadas’: senadora del PRI acusa presencia de la Guardia Nacional en el Senado ’ALITO’ CONDENA ASESINATO El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, condenó el homicidio en contra de la ex edil de Cuauhtémoc, Colima, y exigió a autoridades actuar e investigar para que el crimen no quede impune. Moreno describió a Gaby como una mujer valiente y entregada, con habilidades para gestionar y resolver, “siempre de frente y sin miedo”.