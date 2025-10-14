Asesinan a Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, informa Indira Vizcaíno

    Asesinan a Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, informa Indira Vizcaíno
    La expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, y que recientemente se desempeñaba como regidora, Gabriela Mejía Martínez fue asesinada mientras viajaba en una camioneta con otra persona. FOTO: X

Vizcaíno repudió el hecho violento y exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva y expedita

La expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, y que recientemente se desempeñaba como regidora, Gabriela Mejía Martínez, más conocida como Gaby Mejía, fue asesinada mientras viajaba en una camioneta con otra persona.

Según lo informado por la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, la exalcaldesa sufrió un ataque armado donde perdió la vida y otra persona, que viajaba con ella, resultó lesionada.

“Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada”, escribió en X.

Vizcaíno repudió el hecho violento y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva y expedita.

Por otro lado, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a colaborar con todas las herramientas a su alcance para esclarecer los hechos.

Destacando que las y los colimenses rechazan la violencia en el Estado y enfatizó la necesidad de mantenerse unidos “ante quines buscan arrebatar la tranquilidad de la población”.

FGE inició una carpeta de investigación con respectiva de género, tras la agresión de un disparo de arma de fuego en la que perdió la vida Mejía.

’ALITO’ CONDENA ASESINATO

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, condenó el homicidio en contra de la ex edil de Cuauhtémoc, Colima, y exigió a autoridades actuar e investigar para que el crimen no quede impune.

Moreno describió a Gaby como una mujer valiente y entregada, con habilidades para gestionar y resolver, “siempre de frente y sin miedo”.

Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI”, escribió en sus redes sociales.

“Este crimen no puede quedar impune. Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen con firmeza, con rapidez y total transparencia. Que se investigue a fondo, se castigue a los culpables y se le haga justicia”, concluyó.

¿QUIÉN ERA GABY MEJÍA?

Gabriela Mejía fue presidenta municipal en el periodo de 2021 a 2024. El año pasado buscó la reelección bajo la alianza PRI-PAN, aunque perdió la elección, ingresó como regidora de representación proporcional.

Fue secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI entre 2016 y 2019, y después como gerente general de una empresa agrícola (2019–2021).

En junio de 2025, asumió la presidencia estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Colima.

