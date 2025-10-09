Saltillo: Lalo Medrano y Marimar Arroyo toman riendas del Consejo Municipal del PRI

En un Auditorio Saltillo lleno, la tarde de este jueves tomaron protesta como dirigentes del Consejo Municipal del PRI los actuales regidores Eduardo Medrano y María del Mar Arroyo, presidente y secretaria general respectivamente.

En presencia de múltiples organizaciones y líderes políticos, se realizó la toma de protesta en voz de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales.

Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, apuntó que el PRI está más vivo que nunca ante el trabajo que se hace en territorio.

“Aquí trabajamos por las niñas, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, por las personas adultas mayores, por las personas con discapacidad. Sin embargo no podemos confiarnos, no vamos a bajar la guardia ni un segundo. Las y los saltillenses ya conocieron nuestro gobierno. Nos vamos a partir la madre todos los días por nuestra ciudad”, dijo el edil.

Asimismo, destacó que “no pasará” la violencia que se vive en las ciudades donde gobierna Morena.

“No vamos a permitir la reversa de Morena, nunca la vamos a permitir para nuestra ciudad. Aquí no va a llegar la violencia que hay en las ciudades donde ellos gobiernan. Que se escuche fuerte y claro en Saltillo y en Coahuila le vamos a cerrar el pase a los gobiernos de la delincuencia, porque aquí no van a pasar”.

En su intervención, Medrano destacó la cercanía que ha tenido con la población a través del partido.

“Siento un gran orgullo de pertenecer a este gran partido que me ha visto crecer desde mis primeros años de juventud, junto a ustedes aprendí que el bienestar colectivo siempre será más importante que el interés propio y que solo las causas colectivas son capaces de mover la conciencia y el corazón de quienes luchamos por el bienestar de nuestra gente. Este es el PRI que me impulsa y guía a mi actuar, el PRI de las soluciones, el PRI de la dignidad, el PRI que le da a la política valor y sentido”, anunció.

Por su parte, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política, destacó la seguridad que se vive en Coahuila y la contrastó con la situación en otras entidades como Tamaulipas, Zacatecas y Sonora.

“Desgraciadamente otros, esos que se decían transformadores, se dedicaron a pactar y no solamente son incongruentes, se les cayó el telón completamente y falta abrir el periódico o las redes sociales para ver cómo se dedicaban a engañar al pueblo. Aquí en Coahuila no nos tragamos un discurso, aquí en Coahuila entendemos que detrás de la boleta están los sueños, los anhelos, la confianza de mucha de nuestra gente. Por eso Manolo Jiménez está cumpliendo en el tema de la seguridad”, indicó.

Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del PRI, destacó la labor que han hecho tanto Díaz González como Manolo Jiménez Salinas al frente de los gobiernos de Saltillo y Coahuila respectivamente.

“Hoy reafirmamos que la unidad es nuestro mayor activo y que cuando el PRI camina unido ninguna fuerza nos detiene y somos imparables. El PRI nació del pueblo de hombres y mujeres que han venido forjando a este país, nació con la fuerza de nuestras estructuras, con el trabajo de nuestra militancia y con los buenos gobiernos del PRI que saben dar resultados”, dijo el dirigente.