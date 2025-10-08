Asesinan a hombre mientras transmitía en vivo, en Guanajuato

“Me mataron, me estoy muriendo... Dile a mis hijos que los amo”. Estas fueron las palabras desesperadas de un hombre tras ser atacado a balazos durante una transmisión en vivo en la comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. El hombre había salido a documentar el mal estado de las vialidades locales, una problemática que —según denunciaba— las autoridades han ignorado por años.

El ataque ocurrió el martes 7 de octubre cerca de las 10:30 de la mañana. A través de la página de Facebook “Helados Nico”, la víctima transmitía en tiempo real desde el campo deportivo del rancho El Pitayar. Durante más de 44 minutos mostró los baches y la infraestructura dañada, mientras hacía un llamado urgente al gobierno municipal y estatal para que atendieran la situación, señalando que representaba un riesgo para los habitantes, tanto a pie como en vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Cinco personas caen en posesión de drogas en operativo metropolitano, en Nuevo León

Según narraba en el video, varios vecinos ya habían reportado la situación y hasta intentaron gestionar mejoras a través de la presidencia municipal. Sin embargo, nunca obtuvieron una respuesta concreta. “Por ahí háganse una reunión, a ver si pueden hacer algo ahí. No sé si se acuerden, como la gente, pues que...”, dice justo antes de ser interrumpido por los disparos.

El momento del ataque quedó registrado en la transmisión. Dos sujetos en una motocicleta se acercaron y abrieron fuego contra él. Mientras el celular seguía grabando, se escuchan los disparos y luego los lamentos del hombre herido, quien cayó al borde de la carretera.

“Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo... Te amo, dile a mis hijos que los amo”, dice con la voz entrecortada. En otra parte del video, le suplica a un vecino que lo auxilió: “Voltéame a ver cómo tengo los balazos, están en la espalda”.

Vecinos y transeúntes corrieron a ayudarlo e intentaron contactar a los servicios de emergencia, pero en un principio no obtuvieron respuesta. Más tarde, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Poco antes de que finalice la grabación, el hombre deja una última declaración: “Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche gobierno es una basura”.

Tras los hechos, elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional aseguraron la zona, y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación. Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad ni la detención de los atacantes.

El hombre es conocido entre los pobladores de Urireo por su activismo social y por usar sus redes para denunciar las condiciones en que vive la comunidad.