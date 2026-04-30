Asesinan a líder sindical del STASAC en Culiacán; ataque ocurrió frente a su domicilio

Durante la mañana de este jueves se confirmó el asesinato de Homar Salas Gastélum, secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), tras un ataque armado en el que también murió otra persona. De acuerdo con reportes preliminares, la agresión ocurrió frente al domicilio del líder sindical, ubicado en el fraccionamiento Las Brisas, en la colonia Brisas del Humaya, en Culiacán. En el lugar, su cuerpo fue localizado sin vida en el área de la cochera, luego de recibir impactos de arma de fuego. En el sitio también falleció una segunda persona, quien presuntamente fungía como su escolta. Hasta el momento, autoridades continúan con las diligencias para confirmar su identidad de manera oficial.

PRESIDENTE DE CULIACÁN LAMENTA ASESINATO DE HOMAR SALAS El presidente municipal de Culiacán emitió un mensaje a través de su cuenta de X, en el que lamentó los hechos: “Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento”.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA La gestión de Homar Salas Gastélum al frente del sindicato se desarrolló en un contexto de tensiones desde el inicio. Apenas en febrero de 2026, su vivienda ya había sido atacada a balazos, en un hecho que dejó daños materiales. El 18 de febrero de ese año, sujetos armados llegaron en al menos dos vehículos a su domicilio y realizaron múltiples disparos contra la fachada y la estructura del inmueble. En ese momento, el dirigente y su familia se encontraban al interior, sin que se reportaran personas lesionadas. PROCESO SINDICAL SE VIVIÓ EN UN ENTORNO DE TENSIÓN Previo a su elección como dirigente del STASAC, se documentaron distintos episodios de tensión durante el proceso interno del sindicato. Entre ellos, se reportaron pintas con amenazas en la sede sindical, lo que, según reportes, buscaba inhibir la participación en la votación. Asimismo, la contienda se desarrolló en un ambiente marcado por la renuncia de varios aspirantes en los días previos a la elección, en circunstancias que fueron señaladas como presuntamente derivadas de presiones.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han detallado posibles líneas de investigación relacionadas con el ataque. El caso permanece bajo indagatoria para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El asesinato de Homar Salas Gastélum ocurre en un contexto de violencia en la entidad, donde diversos sectores han reportado situaciones de riesgo en distintos ámbitos.

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