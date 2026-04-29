Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos

En las declaraciones iniciales se denunció que dichos funcionarios están involucrados con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que las denuncias de Estados Unidos no proporcionan suficiente evidencia para proceder con los arrestos, los documentos fueron entregados a la Fiscalía General de la República para determinar si la información compete con el sistema jurídico de México.

Las solicitudes exigen que las autoridades de México pongan en prisión preventiva a 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluyendo al gobernador, Rubén Rocha Moya.

A las 18 horas del 28 de abril se compartió que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de su embajada en México, notificó al gobierno de México sobre 10 solicitudes de extradición.

CARGOS EN CONTRA DE RUBÉN ROCHA MOYA Y LOS 9 FUNCIONARIOS DE SINALOA

En el documento que fue compartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se enlistó a los denunciados, iniciando con el gobernador Rubén Rocha Moya, Enrique Inzuna Cazarez, Enrique Diaz Vega, Damasco Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contresa Nunez, Gerardo Merida Sanchez, Jose Antonio Dionisio Hipolito, Juan de Dios Gamez Mendivil y terminando con Juan Valenzuela Millan, también conocido como ‘Juanito’.

En las descripciones generales, se relaciona a cada uno de ellos con el crimen organizado, con el tráfico de drogas y con presuntas colaboraciones que resultaron en actos de violencia. En el documento, se les busca penalizar con una sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel. De manera individual, los cargos son:

*) Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Juan Valenzuela Millán (excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán): secuestro cuyo resultado terminó en muerte; conspiración de secuestro cuyo resultado terminó en muerte; conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida.

*) Enrique Inzuna Cazarez (senador de México y exsecretario general de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Damasco Castro Zaavedra (Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Alberto Jorge Contresa Núñez (exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Jose Antonio Dionisio Hipolito (exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Juan de Dios Gámez Mendivil (alcalde de Culiacán): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.