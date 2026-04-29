Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 29 abril 2026
    Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos
    Rubén Rocha Moya; Alberto Jorge Contresa Núñez; Gerardo Mérida Sánchez; Damasco Castro Zaavedra; Juan De Dios Gámez Mendivil; Enrique Inzuna Cazarez; y Marco Antonio Almanza Avilés Vanguardia

Aunque el gobernador rechaza categóricamente las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las denuncias se han vuelto tendencia y foco de atención para los medios

A las 18 horas del 28 de abril se compartió que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de su embajada en México, notificó al gobierno de México sobre 10 solicitudes de extradición.

Las solicitudes exigen que las autoridades de México pongan en prisión preventiva a 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluyendo al gobernador, Rubén Rocha Moya.

En las declaraciones iniciales se denunció que dichos funcionarios están involucrados con el cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que las denuncias de Estados Unidos no proporcionan suficiente evidencia para proceder con los arrestos, los documentos fueron entregados a la Fiscalía General de la República para determinar si la información compete con el sistema jurídico de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/los-funcionarios-de-sinaloa-senalados-por-eu-y-como-colaboraron-con-los-chapitos-FH20360588

CARGOS EN CONTRA DE RUBÉN ROCHA MOYA Y LOS 9 FUNCIONARIOS DE SINALOA

En el documento que fue compartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se enlistó a los denunciados, iniciando con el gobernador Rubén Rocha Moya, Enrique Inzuna Cazarez, Enrique Diaz Vega, Damasco Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contresa Nunez, Gerardo Merida Sanchez, Jose Antonio Dionisio Hipolito, Juan de Dios Gamez Mendivil y terminando con Juan Valenzuela Millan, también conocido como ‘Juanito’.

En las descripciones generales, se relaciona a cada uno de ellos con el crimen organizado, con el tráfico de drogas y con presuntas colaboraciones que resultaron en actos de violencia. En el documento, se les busca penalizar con una sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel. De manera individual, los cargos son:

*) Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Juan Valenzuela Millán (excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán): secuestro cuyo resultado terminó en muerte; conspiración de secuestro cuyo resultado terminó en muerte; conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida.

*) Enrique Inzuna Cazarez (senador de México y exsecretario general de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Damasco Castro Zaavedra (Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Alberto Jorge Contresa Núñez (exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Jose Antonio Dionisio Hipolito (exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

*) Juan de Dios Gámez Mendivil (alcalde de Culiacán): conspiración en la importación de narcóticos; posesión y conspiración de poseer; ametralladoras y dispositivos de destrucción. Se le busca imponer sentencia de por vida o mínimo 40 años de cárcel.

En el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se denunció que ‘...Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas.

Ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía del Estado de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos.

y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.

DENUNCIAN A ROCHA MOYA POR VINCULACIÓN CON LOS CHAPITOS

En el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se denuncia que el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, electo desde el 2021, ha tenido reuniones con miembros del cártel Los Chapitos y que presuntamente gracias a ellos fue nombrado gobernador.

Según las denuncias de las autoridades estadounidenses, tras ese supuesto apoyo electoral, el gobierno estatal de Sinaloa ha proveído protección, mientras realizan grandes operativos de narcotráfico hacia la frontera con los Estados Unidos. Aseguran que la protección es pagada con sobornos, provenientes de las ventas del narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-habria-revocado-visa-a-ruben-rocha-moya-en-2025-revela-los-angeles-times-EJ20299094

Por igual, el documento ejemplifica que funcionarios, Damasco Castro Zaavedra y Juan Valenzuela Millán, recibieron sobornos mensuales de 11 mil y 1,600 dólares, respectivamente, para proteger a miembros del cártel, además de brindar información para obstaculizar operativos de los Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Denuncias
Extradiciones

Localizaciones


Estados Unidos
Sinaloa

Personajes


Rubén Rocha Moya

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Chihuahua: La autoinvestigación confidencial

Chihuahua: La autoinvestigación confidencial
true

Tren al AIFA: Autopsia de un montaje
Diputados señalan que, siendo servidores públicos con sueldos donados, la capacidad de desembolso para publicidad privada de 19 mdp trimestrales resulta financieramente inexplicable.

Exigen diputados al SAT investigar gastos de Samuel García en redes sociales
Autoridades detienen a seis personas, incluida una menor, por bloqueos en carretera a Reynosa; aseguran armas, droga y vehículos.

Detienen a seis personas acusadas de los narcobloqueos del lunes en la Carretera a Reynosa
Marcas como Domino’s Pizza y Helados Sultana ofrecen descuentos, combos y experiencias temáticas por el Día del Niño 2026.

Día del Niño 2026: promociones en Carl’s Jr., Pizza Hut y más para celebrar sin gastar de más
El registro obligatorio de líneas móviles en México será un requisito para usuarios de prepago y pospago antes de que concluya el primer semestre de 2026.

Gobierno va por registro obligatorio de celulares; esto pasa si no cumples
Avance. La cantante busca evitar el uso indebido de su identidad digital tras casos recientes de manipulación con IA

Taylor Swift protege su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial
Oribe Peralta integrará la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional, convirtiéndose en el primer coahuilense en recibir este reconocimiento en Pachuca.

Oribe Peralta hace historia: primer futbolista de Coahuila en el Salón de la Fama del Futbol