Rocha Moya se reunió con ‘Los Chapitos’ antes de las elecciones 2021; así operaron su triunfo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros militares y exfuncionarios del estado mexicano al noroeste de delitos de narcotráfico y posesión de armas. De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, el gobernador morenista -en ese entonces candidato-habría sostenido reuniones con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, junto a líderes del Cártel de Sinaloa, en ese entonces Ismael ‘El Mayo’ Zambada García. En específico, la acusación detalla que en 2021 Rocha Moya se reunió con líderes de ‘Los Chapitos’, momento en el grupo criminal intervino activamente para favorecer la candidatura del morenista con el robo de urnas y boletas de la oposición, así como el secuestro e intimidación de candidatos opositores y amenazas a votantes para influir en el resultado electoral.

“A inicios de 2021, aproximadamente, Rubén Rocha Moya, el acusado, estaba en campaña para ser gobernador de Sinaloa”, se menciona en la acusación. “Alrededor de ese tiempo, y antes de su elección en o alrededor de junio de 2021, ROCHA MOYA se reunió con los entonces líderes del Cártel, incluyendo a Iván y Ovidio”. Una vez que ganó la gubernatura, Rocha Moya habría prometido integrar en su administración a funcionarios alineados con los intereses del crimen organizado; así como garantizar las condiciones de operación sin interferencias en Sinaloa.

Según la acusación, “en la reunión... Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos asegurarían que ROCHA MOYA ganara la elección para gobernador. A cambio, ROCHA MOYA prometió a los líderes de los Chapitos que, de ser elegido, aseguraría que funcionarios afines al tráfico de drogas de los Chapitos fueran colocados en posiciones de autoridad en el gobierno de Sinaloa”. Acusación de las autoridades estadounidenses sostiene que Rocha Moya permitió que el cártel consolidara su influencia sobre instituciones clave de seguridad, facilitando la designación de funcionarios afines al Cártel de Sinaloa en la policía y áreas estratégicas. Añade que “antes de la elección de Rocha Moya, ENRIQUE DIAZ VEGA, el acusado, también se reunió con Iván, Alfredo y otros altos cargos del cártel. En una reunión, DIAZ dio a los líderes de Los Chapitos una lista de los contrincantes de Rocha Moya y sus direcciones, así Los Chapitos podrían intimidar a esos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda”.

LAS ELECCIONES DE 2021 EN SINALOA: ROBO DE URNAS, AMENAZA A OPOSITORES, OBLIGARON A IR A VOTAR Y LLAMADAS DE EMERGENCIA Además, los líderes de la organización ordenaron directamente a sus miembros y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya para garantizar el resultado. En la acusación se detalla que “en el día de la elección, en o alrededor de junio de 2021, por órdenes de Iván, sicarios del Cártel robaron boletas y urnas del partido opositor”. También “secuestró a oponentes de ROCHA MOYA y los intimidó para que abandonaran la contienda”, utilizando para ello la lista de direcciones que Enrique Díaz Vega les había proporcionado previamente.

“Los oficiales de la Policía Estatal de Sinaloa de hecho recibieron llamadas de emergencia el día de la elección, reportes de amenazas realizadas en las casillas de votación dirigiendo a los votantes a votar por candidatos favorecidos...”. A pesar de presenciar los actos de violencia y el robo de urnas, “según lo instruido, los oficiales no intervinieron”. De acuerdo con la acusación, se recibieron “...reportes de urnas siendo robadas en todo Sinaloa, incluyendo en sus ciudades principales de Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota”. “Los oficiales también observaron a individuos en los centros de votación armados con pistolas y tablas (paddles) para golpear a los votantes como una táctica para intimidarlos y obligarlos a votar por los candidatos favorecidos. Los oficiales no intervinieron, como fueron instruidos”.

TRAS ASUMIR LA GUBERNATURA, REUNIONES SIGUIERON El expediente detalla que, incluso después de asumir la gubernatura, Rocha Moya habría sostenido encuentros con líderes de ‘Los Chapitos’, en los que se discutieron mecanismos de colaboración. En las reuniones, custodiadas por hombres armados del Cártel de Sinaloa, se definían acuerdos para mantener el control del grupo sobre corporaciones de seguridad y garantizar la continuidad de operaciones de tráfico de drogas. El Departamento de Justicia asegura que el Cártel de Sinaloa obtuvo la protección frente a investigaciones y operativos, además del acceso a la información sensible de autoridades, así como la libertad para transportar y distribuir narcóticos sin intervención de la autoridad estatal. Logrando el tráfico continuo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos desde Sinaloa por el Cártel de Sinaloa.

LOS PACTOS ENTRE ROCHA MOYA Y ‘LOS CHAPITOS’ La acusación narra que “después de que ROCHA MOYA fuera elegido Gobernador, ROCHA MOYA y ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ... se reunieron con líderes del Cártel, incluyendo a los Líderes de los Chapitos”. ”En esa reunión, que fue vigilada por sicarios del cártel armados con ametralladoras y otras armas, discutieron, entre otras cosas, el hecho de que los Chapitos habían apoyado la exitosa campaña de ROCHA MOYA y que, a cambio, ROCHA MOYA aseguraría que los Chapitos tuvieran el control sobre la Policía Estatal de Sinaloa, lo que permitiría a los Chapitos llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin riesgo de interferencia por parte de las fuerzas del orden estatales”. Siempre de acuerdo con la acusación se agrega que “como parte del trato, integrantes de Los Chapitos también se coordinaron con oficiales locales y estatales corruptos, incluyendo a JOSE ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, ‘Tornado’, y JUAN VALENZUELA MILLAN, ‘Juanito’ (...) para identificar y arrestar enemigos y no miembros de Los Chapitos, ostensiblemente para apoyar la percepción pública de que Rocha Moya y su administración mejoraron la ley y el orden en Sinaloa”. El fiscal del Tribunal Federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, indicó, en la nota, que EU busca romper los vínculos entre la corrupción política y los capos de las drogas y aseguró que la acusación envía “un claro mensaje a funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes”.

LOS FUNCIONARIOS ACUSADOS POR ESTADOS UNIDOS - Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa): Cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de 76 años y originario de Badiraguato -cuna de ‘El Chapo’-, Rubén Rocha Moya es el mandatario estatal de uno de los territorios más violentos de México asociado a la izquierda de México desde 2021. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa del 1993 al 1997; así como diputado local y candidato a gobernador en tres ocasiones, todas ellas bajo alianzas de partidos de izquierdas vinculados al liderazgo a nivel nacional del expresidente de 2018 a 2024. Previo a llegar al Gobierno de Sinaloa, fue senador por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ del autodenominado movimiento político Cuarta Transformación (4T). Es señalado de permitir la operación del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo electoral, a través de múltiples reuniones con los líderes de la facción Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán) para prometerles protección; además de presuntamente permitir que ‘Los Chapitos’ operaran con impunidad total en el estado, aunado a permitir que el cártel colocara a otros funcionarios corruptos en puestos estratégicos del gobierno y agencias de seguridad. Enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión, de acuerdo al Departamento de Justicia Estadounidense. - Enrique Inzunza Cázarez (Senador por Morena y ex Secretario General de Gobierno): Al actual senador morenista y exsecretario general de Sinaloa de 53 años, EU lo señala de reunirse con líderes del cártel para acordar planes específicos de apoyo gubernamental; así como ayudó a ‘Los Chapitos’ a posicionar a funcionarios alineados con sus intereses y actuó como un enlace clave entre el gobierno y la organización criminal. Enfrenta los cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Podría enfrentar una pena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Al alcalde de Culiacán se le acusa de recibir sobornos mensuales superiores a los 10 mil dólares (175 mil dólares) para permitir que ‘Los Chapitos’ operaran en la capital sinaloense sin interferencia gubernamental, protegiendo tanto a sus miembros como sus cargamentos. Es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que Estado Unidos busca imponer una cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión. - Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): El también empresario es señalado de proporcionar al Cártel de Sinaloa una lista de nombres domicilios de los oponentes políticos de Rocha Moya para que pudieran ser intimidados o secuestrados antes de las elecciones de 2021, así como facilitó la designación de funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas. El exfuncionario es señalado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena que podría enfrentar es cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Dámaso Castro Zaavedra (Fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado): El comunicado de EU puntualiza que recibía sobornos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares (192 mil pesos aproximadamente), a cambio, protegía a miembros de la facción de ser arrestados y les filtraba información confidencial sobre operativos policiales y de la DEA. Es señalado por Estados Unidos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos el funcionario podría enfrentar cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión. - Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación de la FGE): Recibía sobornos de 16 mil dólares mensuales (280 mil pesos) y permitía el libre tránsito de precursores químicos para fentanilo y ejecutaba órdenes de aprehensión exclusivamente contra los enemigos del cártel por encargo de ‘Los Chapitos’. Actualmente acusado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como el delito de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que Estados Unidos afirma que podría enfrentar cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.

- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘El Cholo’ (Exjefe de la Policía de Investigación): EU explica que fue nombrado en el cargo con la aprobación explícita de ‘Los Chapitos’ y continuó el esquema de sobornos de su predecesor, ordenando la liberación de miembros del cártel detenidos y colaborando en la localización y asesinato de rivales. Los delitos que enfrenta en EU son conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos se busca una condena de cadena perpetua o el mínimo de 40 años de prisión. - Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública): Recibía más de 100 mil dólares mensuales (1.7 millones de pesos) en sobornos; se le acusa de dar avisos anticipados sobre redadas en laboratorios de drogas (al menos 10 ocasiones documentadas), lo que permitía al cártel evacuar personal y producto antes de que llegara la policía. Es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos busca una condena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’ (Ex subdirector de la Policía Estatal): A través de sobornos de seis mil dólares mensuales (105 mil pesos), colocaba a agentes en la nómina del cártel en puestos de mando, vendía municiones a la organización y alteraba documentos oficiales para ocultar que los detenidos portaban armas. El exfuncionario enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.

- Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’ (Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán): Quien también recibía 41 mil dólares mensuales (719 mil pesos) para repartirlo entre él y los agentes bajo su mando, otorgaba acceso total a recursos policiales (patrullas y radios) para traficar droga y participó directamente en el secuestro y asesinato de la fuente confidencial de la DEA Alexander Meza León y su familia, entre los que se encontraba un niño de 13 años, en 2023. Estados Unidos lo señaló de los delitos de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; Secuestro que resulta en la muerte; Conspiración para cometer secuestros que resultan en la muerte. Por dichos cargos el excomandante de alto nivel de Sinaloa enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Publicidad