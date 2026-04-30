Gobierno de Sheinbaum entregará tarjetas de Beca Rita Cetina para 9.9 millones de alumnos de primaria

Con motivo del Día del Niño y la Niña, el Gobierno de México arrancó este día la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria pública, como parte de una estrategia de apoyo económico dirigida a facilitar la compra de útiles escolares y uniformes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el programa beneficiará a 9.9 millones de alumnos de primaria, quienes recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos para prepararse de cara al próximo ciclo escolar.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que además 5.3 millones de estudiantes de secundaria ya cuentan con este beneficio, por lo que en total suman 15.2 millones de alumnos integrados a este esquema de becas. La mandataria federal subrayó que estas acciones forman parte de una política enfocada en garantizar el bienestar de la niñez mexicana, al asegurar condiciones que favorezcan su desarrollo integral, acceso a la educación, salud y entornos libres de violencia. En el mismo informe, Delgado dio a conocer avances del programa Vive Saludable, Vive Feliz, mediante el cual se han realizado evaluaciones médicas a 10.4 millones de estudiantes en más de 80 mil escuelas del país. Señaló que, a partir de estos diagnósticos, 4.7 millones de menores han recibido atención en unidades de salud. Como parte de este esfuerzo, también se han entregado 89 mil lentes gratuitos a estudiantes, mientras que existe una disponibilidad superior a los 2 millones de piezas adicionales para continuar con la atención visual.

En materia educativa, el titular de la SEP indicó que en el actual ciclo escolar se distribuyeron 155.6 millones de libros de texto gratuitos, y que mediante el programa La Escuela es Nuestra se realizan mejoras en más de 137 mil planteles, beneficiando a 13.7 millones de alumnos. Asimismo, destacó la participación de 610 mil niños en el torneo Mundialito Copa Escolar, en el que compiten 61 mil equipos provenientes de 19 mil 200 escuelas de todo el país. Con estas acciones, el gobierno federal busca fortalecer las condiciones educativas, de salud y recreación para millones de niñas y niños en México, a través de programas que apuntan a mejorar su bienestar y permanencia escolar.

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