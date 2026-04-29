Día del Niño: Lindsay Lohan y Belinda, estrellas infantiles que siguen vigentes en el espectáculo

El Día del Niño muchas veces pierde la magia para quienes crecen y olvidan aquellos momentos divertidos. Sin embargo, para los niños que han crecido dentro del espectáculo y el entretenimiento, la historia no ha sido muy distinta: algunos incluso cayeron en adicciones y lograron salir adelante. Por ello, en VMÁS recordamos a algunas de las estrellas infantiles que siguen vigentes y que, aunque han enfrentado escándalos, han hecho reír, bailar, cantar y emocionar a miles.

LINDSAY LOHAN La ahora actriz y madre de familia comenzó desde muy pequeña en el negocio del entretenimiento, impulsada por sus padres, quienes la convirtieron en modelo de ropa infantil y en figura de comerciales desde los 3 años de edad. A los 10 años dio el salto a la pantalla al formar parte del show ‘Another World’, y de ahí su talento la llevó al proyecto que la catapultó a la fama: ‘Juego de Gemelas’, donde sus habilidades y carisma le abrieron por completo las puertas de Hollywood, convirtiéndose en la ídola infantil del momento. Tras dar vida a un doble papel, la película recaudó 92 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Luego llegaron más proyectos como ‘A tamaño natural’ y ‘Get a Clue’, en sus últimos años de infancia.

Fue durante su adolescencia cuando se consolidó como una promesa de la actuación con proyectos como ‘Chicas Pesadas’, ‘Confesiones de una Típica Adolescente’ y ‘Herbie a Toda Marcha’. En esta última, sus adicciones, problemas familiares y comportamientos de diva en el set la llevaron a ser considerada “problemática” por algunas producciones. Además, se le veía frecuentemente en fiestas en malas condiciones junto a Paris Hilton y Britney Spears, convirtiéndose también en un ícono de la vida nocturna de celebridades. Tras dos exitosos álbumes musicales y dos películas que no terminaron de reforzar su carrera, Lohan se alejó del espectáculo y vivió en Grecia, Dubái y Australia, donde participó en proyectos televisivos, reality shows y teatro.

En 2021 se sumó al equipo de Netflix, protagonizando ‘Navidad de golpe’, ‘Deseo irlandés’ y ‘Nuestro secretito’. Con ello, Lindsay recuperó su imagen como estrella de la pantalla, hasta llegar el llamado “perdón de Disney”, protagonizando junto a Jamie Lee Curtis la secuela ‘Otro viernes de locos’, a más de 20 años de la primera cinta. Actualmente vive como madre de familia con su hijo Luai y su esposo Bader Shammas, con quien se casó en 2022, y se encuentra a la espera del estreno de la nueva serie de Hulu titulada ‘Count My Lies’.

BELINDA La estrella de origen español, pero criada en México desde muy pequeña, comenzó su carrera a los 10 años al protagonizar la telenovela ‘Amigos x Siempre’ de Televisa. Gracias a su carisma frente a la cámara y su voz, se convirtió en una de las favoritas del público y de las marcas en México. La productora Rosy Ocampo, quien la descubrió tras un casting nacional, la eligió como protagonista infantil de sus siguientes proyectos, que incluían participación musical.

Así llegaron las telenovelas ‘Aventuras en el tiempo’ y ‘Cómplices al rescate’. En esta última, con solo 12 años, abandonó la producción en medio de rumores sobre exigencias salariales por parte de sus padres, lo que generó polémica y afectó la duración de su participación. Esto contrastaba con los planes inmediatos de la joven estrella para lanzarse como solista. Un año después debutó con su primer disco ‘Belinda’, grabado en Miami y Londres con BMG. De ahí surgieron temas populares entre adolescentes y niños de la época como ‘Lo siento’, ‘Ángel’ y ‘Boba niña nice’. Tras ese éxito, su carrera se enfocó principalmente en la música, con colaboraciones junto a Kumbia Kings y Moderatto. La canción ‘Muriendo lento’ se convirtió en una de las más populares de los años dos mil y la llevó a tener un reality show en MTV Latinoamérica.

En 2005 regresó a la actuación de la mano de Disney, participando en la película ‘The Cheetah Girls 2’, lo que marcó una etapa de internacionalización, acompañada del lanzamiento de ‘Utopía’ y múltiples giras y campañas con marcas como Coca-Cola y LG. En 2009 volvió a Televisa y lanzó más música, incluyendo el álbum ‘Carpe Diem’, con el que cerró su etapa con Sony Music. Durante esos años también enfrentó una ola de escándalos relacionados con sus relaciones sentimentales y exigencias como artista.