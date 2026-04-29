Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, niega acusación de EU por vínculos con narco

El alcalde morenista de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, rechazó las acusaciones de narcotráfico y armas en su contra hechas por el gobierno de Estados Unidos a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York., que además señalan vínculos con el Cártel de Sinaloa. A través de su cuenta de X, el alcalde culichi señaló que las acusaciones no tienen fundamento y aseguró que toda su vida ha actuado “con apego a la legalidad”:

”Rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público. Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”. El funcionario se ausentó este miércoles de un evento programado para trabajadores sindicalizados en el Ayuntamiento, al igual que el Secretario municipal, José Ernesto Peñuelas Castellanos.

ACUSACIONES DE EU CONTRA FUNCIONARIOS DE SINALOA Este miércoles 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas; los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, informaron que los acusados enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.

Junto a Rocha Moya, los otros señalados por EU son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias ‘Cholo’, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito alias ‘Tornado’, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, este último también enfrenta cargos como secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar.

LOS FUNCIONARIOS ACUSADOS POR ESTADOS UNIDOS - Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa): Cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de 76 años y originario de Badiraguato -cuna de ‘El Chapo’-, Rubén Rocha Moya es el mandatario estatal de uno de los territorios más violentos de México asociado a la izquierda de México desde 2021. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa del 1993 al 1997; así como diputado local y candidato a gobernador en tres ocasiones, todas ellas bajo alianzas de partidos de izquierdas vinculados al liderazgo a nivel nacional del expresidente de 2018 a 2024. Previo a llegar al Gobierno de Sinaloa, fue senador por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ del autodenominado movimiento político Cuarta Transformación (4T). Es señalado de permitir la operación del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo electoral, a través de múltiples reuniones con los líderes de la facción Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán) para prometerles protección; además de presuntamente permitir que ‘Los Chapitos’ operaran con impunidad total en el estado, aunado a permitir que el cártel colocara a otros funcionarios corruptos en puestos estratégicos del gobierno y agencias de seguridad. Enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión, de acuerdo al Departamento de Justicia Estadounidense.

- Enrique Inzunza Cázarez (Senador por Morena y ex Secretario General de Gobierno): Al actual senador morenista y exsecretario general de Sinaloa de 53 años, EU lo señala de reunirse con líderes del cártel para acordar planes específicos de apoyo gubernamental; así como ayudó a ‘Los Chapitos’ a posicionar a funcionarios alineados con sus intereses y actuó como un enlace clave entre el gobierno y la organización criminal. Enfrenta los cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Podría enfrentar una pena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Al alcalde de Culiacán se le acusa de recibir sobornos mensuales superiores a los 10 mil dólares (175 mil dólares) para permitir que ‘Los Chapitos’ operaran en la capital sinaloense sin interferencia gubernamental, protegiendo tanto a sus miembros como sus cargamentos. Es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que Estado Unidos busca imponer una cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión. - Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): El también empresario es señalado de proporcionar al Cártel de Sinaloa una lista de nombres domicilios de los oponentes políticos de Rocha Moya para que pudieran ser intimidados o secuestrados antes de las elecciones de 2021, así como facilitó la designación de funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas. El exfuncionario es señalado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena que podría enfrentar es cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Dámaso Castro Zaavedra (Fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado): El comunicado de EU puntualiza que recibía sobornos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares (192 mil pesos aproximadamente), a cambio, protegía a miembros de la facción de ser arrestados y les filtraba información confidencial sobre operativos policiales y de la DEA. Es señalado por Estados Unidos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos el funcionario podría enfrentar cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación de la FGE): Recibía sobornos de 16 mil dólares mensuales (280 mil pesos) y permitía el libre tránsito de precursores químicos para fentanilo y ejecutaba órdenes de aprehensión exclusivamente contra los enemigos del cártel por encargo de ‘Los Chapitos’. Actualmente acusado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como el delito de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que Estados Unidos afirma que podría enfrentar cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.

- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘El Cholo’ (Exjefe de la Policía de Investigación): EU explica que fue nombrado en el cargo con la aprobación explícita de ‘Los Chapitos’ y continuó el esquema de sobornos de su predecesor, ordenando la liberación de miembros del cártel detenidos y colaborando en la localización y asesinato de rivales. Los delitos que enfrenta en EU son conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos se busca una condena de cadena perpetua o el mínimo de 40 años de prisión. - Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública): Recibía más de 100 mil dólares mensuales (1.7 millones de pesos) en sobornos; se le acusa de dar avisos anticipados sobre redadas en laboratorios de drogas (al menos 10 ocasiones documentadas), lo que permitía al cártel evacuar personal y producto antes de que llegara la policía. Es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos busca una condena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

- José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’ (Ex subdirector de la Policía Estatal): A través de sobornos de seis mil dólares mensuales (105 mil pesos), colocaba a agentes en la nómina del cártel en puestos de mando, vendía municiones a la organización y alteraba documentos oficiales para ocultar que los detenidos portaban armas. El exfuncionario enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.

- Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’ (Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán): Quien también recibía 41 mil dólares mensuales (719 mil pesos) para repartirlo entre él y los agentes bajo su mando, otorgaba acceso total a recursos policiales (patrullas y radios) para traficar droga y participó directamente en el secuestro y asesinato de la fuente confidencial de la DEA Alexander Meza León y su familia, entre los que se encontraba un niño de 13 años, en 2023. Estados Unidos lo señaló de los delitos de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; Secuestro que resulta en la muerte; Conspiración para cometer secuestros que resultan en la muerte. Por dichos cargos el excomandante de alto nivel de Sinaloa enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

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