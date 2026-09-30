Asesinan a madre, a sus tres hijos y a su pareja en Montemorelos, NL

Cinco integrantes de una familia fueron asesinados este miércoles 30 de septiembre en el municipio de Montemorelos , Nuevo León. Las víctimas son una mujer, sus tres hijos menores de edad y su pareja sentimental, cuyos cuerpos fueron localizados por las autoridades en dos puntos distintos de la misma zona.

El hallazgo del vehículo ocurrió en la colonia Los Nogales, donde agentes policiales ubicaron una camioneta Jeep Rubicon. Al inspeccionar el automóvil, los elementos de seguridad encontraron sin vida a una mujer de aproximadamente 30 años y a su hijo menor, de entre 2 y 3 años de edad, ambos con impactos de bala.

Las autoridades localizaron a las demás víctimas en el domicilio familiar, situado a poca distancia del lugar donde estaba la camioneta. Dentro de la vivienda se hallaron los cuerpos de los otros dos niños, también menores de edad, junto al del hombre que era pareja de la mujer.

Las víctimas adultas fueron identificadas preliminarmente por fuentes cercanas a la investigación como Cinthya Tamez y Leodegario Moya. Mientras que por motivos de protección legal las identidades de los tres niños se mantienen en anonimato.

Un arma de fuego fue asegurada en el sitio por los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Durante las primeras indagatorias, habitantes del sector declararon a las autoridades que durante la madrugada previa se escuchó música a alto volumen proveniente de la casa de las víctimas.