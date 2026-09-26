Caen cuatro con un cargamento de 94 paquetes de marihuana en NL

Los hechos se registraron el viernes en el ayuntamiento de General Escobedo cuando los presuntos se trasladaban por el Libramiento Noreste a la altura del kilómetro 28+700 de la mencionada vía.

Monterrey, Nuevo León.- En un operativo ejecutado por autoridades estatales y federales fueron detenidas cuatro personas que transportaban un cargamento de 94 paquetes de marihuana en Nuevo León.

”Actos de investigación con inteligencia jurídico-operativa desplegados por el contingente interinstitucional resultaron en la ubicación del vehículo con la droga en el kilómetro 28+700 del Libramiento Noreste, en el lugar se aseguró un segundo vehículo y fueron detenidos tres hombres y una mujer que transportaban el cargamento”, precisó la Fiscalía General de Justicia del estado.

En el operativo participó la FGJNL a través de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil.

Se informó que las personas detenidas y lo incautado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares especializado en narcomenudeo.