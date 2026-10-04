Asesinan a María Fernanda, alumna de la UDLAP, en San Andrés Cholula

María Fernanda Orozco Suárez, de 24 años de edad, fue encontrada sin vida dentro de un departamento ubicado en la Privada 10 Oriente, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla . La víctima estudiaba en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y trabajaba como funcionaria en el Ayuntamiento de Huejotzingo.

El señor Evanivaldo, padre de la joven, fue quien la encontró golpeada al interior de la vivienda. Tras el hallazgo, la familia señaló directamente a su pareja sentimental, Alexandro Brian “N”, quien también es estudiante universitario de la UDLAP, como el principal sospechoso del crimen y de quien se desconoce su paradero.

Policías municipales acordonaron la vivienda desde las primeras horas para resguardar la escena. Sin embargo, familiares de la víctima denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) tardó más de 12 horas en enviar al personal pericial para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar con las investigaciones.